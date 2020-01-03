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  4. Kasım Süleymani Trump'a böyle seslenmişti: Bu savaşı siz başlatabilirsiniz, fakat sonunu biz belirleriz

Kasım Süleymani Trump'a böyle seslenmişti: Bu savaşı siz başlatabilirsiniz, fakat sonunu biz belirleriz

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani, daha önce birçok kez dünya basınında demeçleriyle yer almıştı. Ölümü dünya çapında ses getiren komutan, 2018 yılında ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, ''Sana düşündüğünden daha yakınız. Bu savaşı siz başlatabilirsiniz, fakat sonunu biz belirleriz'' ifadelerini kullanmıştı.

Kasım Süleymani Trump'a böyle seslenmişti: Bu savaşı siz başlatabilirsiniz, fakat sonunu biz belirleriz

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldü. Süleymani'nin ölümü dünyada büyük yankı uyandırdı.

'Gölge komutan' lakabıyla bilinen ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı olan Kasım Süleymani, İran için çok önemli bir asker olarak biliniyordu.

3 GÜNLÜK YAS

Süleymani'nin ölümü ardından 3 gün yas ilan eden İran'da, yetkililerden ABD'ye yönelik 'intikam alınacağı' açıklamaları gelirken, Kasım Süleymani geçtiğimiz yıllarda ABD'yi defalarca tehdit etmişti.

"BU SAVAŞI SİZ BAŞLATABİLİRSİNİZ, FAKAT SONUNU BİZ BELİRLERİZ"

Süleymani, 26 Temmuz 2018'de yaptığı bir konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek,'' Trump sana sesleniyorum; sana düşündüğünden daha yakınız. Bu savaşı siz başlatabilirsiniz, fakat sonunu biz belirleriz. Bu savaş ABD'nin tüm imkânlarının yok oluşu demektir. Bunun için İran Silahlı Kuvvetleri'nin tümüne gerek yok, Kudüs Gücü ve ben yeteriz" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kasım süleymani Trump ABD İRAN suikast

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne oldu Komutan,çok öten Horozun kafasını koparırlarmış.bişey yapacaksan konuşmadan yapacan.Kurta sormuşlar neden Ensen kalın.Çünkü kendi işimi kendim görüyorum demiş.Bir Kim-On olamadınız,adam bir Roket gönderiyor hepsi siperde
boş laf kalabalıgına başladı yine iran bu zamana kadar ne yaptında şimdi yapıcaksın
katil Amerika'nın öldürdüğü bir insanın ölümüne mi sevinir olduk?
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