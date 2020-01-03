Kasım Süleymani Trump'a böyle seslenmişti: Bu savaşı siz başlatabilirsiniz, fakat sonunu biz belirleriz

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldü. Süleymani'nin ölümü dünyada büyük yankı uyandırdı.

'Gölge komutan' lakabıyla bilinen ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı olan Kasım Süleymani, İran için çok önemli bir asker olarak biliniyordu.

3 GÜNLÜK YAS

Süleymani'nin ölümü ardından 3 gün yas ilan eden İran'da, yetkililerden ABD'ye yönelik 'intikam alınacağı' açıklamaları gelirken, Kasım Süleymani geçtiğimiz yıllarda ABD'yi defalarca tehdit etmişti.

"BU SAVAŞI SİZ BAŞLATABİLİRSİNİZ, FAKAT SONUNU BİZ BELİRLERİZ"

Süleymani, 26 Temmuz 2018'de yaptığı bir konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek,'' Trump sana sesleniyorum; sana düşündüğünden daha yakınız. Bu savaşı siz başlatabilirsiniz, fakat sonunu biz belirleriz. Bu savaş ABD'nin tüm imkânlarının yok oluşu demektir. Bunun için İran Silahlı Kuvvetleri'nin tümüne gerek yok, Kudüs Gücü ve ben yeteriz" ifadelerini kullanmıştı.

