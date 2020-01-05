Kasım Süleymani’yi vuran İHA'ya ilişkin flaş iddia!

Haşdi Şabi’ye Kays el-Hazali liderliğindeki Asaib Ehli’l Hak örgütünden yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi vuran MQ-9 Reaper adlı insansız hava aracının Katar’dan havalandığı bilgilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “MQ-9 Reaper adlı insansız hava aracının tek bir havalimanı vardır o da Kuveyt’tedir” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Haşdi Şabi

örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonla öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: İHA

