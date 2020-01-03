HABER
  4. Kasım Süleymani'nin cenazesi pazar günü İran'da defnedilecek

Kasım Süleymani'nin cenazesi pazar günü İran'da defnedilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 20:11 | Son Güncelleme

Kasım Süleymani'nin cenazesi pazar günü İran'da defnedilecek

İSTANBUL (AA) - Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi, pazar günü İran'ın Kirman kentinde defnedilecek.

İran'da muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen "mashreghnews" haber sitesine göre, Süleymani'nin ailesinden yapılan yazılı açıklamada, İranlı Komutan için ilk törenin yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenleneceği belirtildi.

Bağdat'taki törenden sonra cenazenin Tahran'a getirileceği kaydedilen açıklamada, Süleymani için pazar günü sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi'nde İran lideri Ali Hamaney'in de katılacağı ikinci bir tören yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca yapılacak bu törenin ardından cenazenin defnedilmek üzere Süleymani'nin memleketi Kirman'a nakledileceği ifade edildi.

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütünün basın müdürlüğünden yapılan açıklamada, Süleymani için yarın Bağdat'ta bir tören yapılacağı belirtilmişti.

- Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralıElazığ'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Datça'da 'kaçak kazı' yapanlara suçüstü: 5 gözaltıDatça'da 'kaçak kazı' yapanlara suçüstü: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cenaze Töreni Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani İRAN

En Çok Okunan Haberler

Başörtüsünü çıkarıp boşanmıştı! Flaş karar

Başörtüsünü çıkarıp boşanmıştı! Flaş karar

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz 30 metre çekildi, balıkçı tekneleri ortada kaldı

Yer: Marmaraereğlisi! Her yıl aynı tarihlerde aynı olay

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldüren babaya 12 yıl hapis cezası

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldürmüştü! Cezası belli oldu

MİT tarafından Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen Harun Çelik tutuklandı

MİT Arnavutluk'ta yakalamıştı! Yeni gelişme

Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezası onandı

Ahmet Altan ile ilgili karar verildi

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

İki gündür aranıyordu! Kayıp üniversite öğrencisinin cansız bedeni bulundu

İki gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.