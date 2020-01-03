HABER
  4. Kasım Süleymani’nin cesedi yüzüğünden teşhis edildi

Kasım Süleymani’nin cesedi yüzüğünden teşhis edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 12:51 | Son Güncelleme

Bağdat’ta ABD tarafından düzenlenen füze saldırasında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani’nin cesedi yüzüğünden teşhis edildi.ABD’nin Bağdat Havalimanı’na düzenlediği saldırı sonucu İranlı Komutan Kasım Süleymani hayatını kaybetti.

Bağdat’ta ABD tarafından düzenlenen füze saldırasında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani’nin cesedi yüzüğünden teşhis edildi.
ABD’nin Bağdat Havalimanı’na düzenlediği saldırı sonucu İranlı Komutan Kasım Süleymani hayatını kaybetti. Süleymani’nin cesedi taktığı yüzükten teşhis edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta Süleymani’ye ait yüzük görülüyor. Resmi kaynaklar da fotoğraftaki yüzüğün Süleymani’ye ait olduğunu doğruladı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi’nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü. Pentagon olayın ardından yaptığı açıklamada, Süleymani’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı ile öldürüldüğünü duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Dijital takograf eylemine polis izin vermedi: 3 gözaltıDijital takograf eylemine polis izin vermedi: 3 gözaltı
Yılbaşı gecesi hayatını kaybetmişti! Şoke eden itirafYılbaşı gecesi hayatını kaybetmişti! Şoke eden itiraf
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı eğlencesinde ölen Betül'ün arkadaşından şok eden uyuşturucu itirafı

Yılbaşı gecesi hayatını kaybetmişti! Şoke eden itiraf

İdlib'deki saldırılar sonrası 44 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

İdlib'deki saldırılar sonrası 44 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

Son dakika: MNG'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

MNG'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

Bitlis Ahlat'ta kar yağışı okulları tatil etti

Bitlis'te bir ilçede eğitime ara verildi

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan öldürüldü

Kritik isim nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi

Ekrem İmamoğlu, yeni metrobüs aracının test sürüşüne katıldı

Merak ediliyordu! İmamoğlu test edip fotoğraflarını paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.