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Kasım Süleymani'nin Yerini CIA ve Mossad'a Bildiren Kişi İdam Edilecek

09.06.2020 12:46 | Son Güncelleme

İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin nerede olduğu bilgisini İsrail ve Amerika istihbaratıyla paylaşan kişinin, kısa süre içerisinde idam edileceği açıklandı

Kasım Süleymani'nin Yerini CIA ve Mossad'a Bildiren Kişi İdam Edilecek

İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin nerede olduğu bilgisini İsrail ve Amerika istihbaratıyla paylaşan kişinin, kısa süre içerisinde idam edileceği açıklandı.

Kasım Süleymani, 3 Ocak tarihinde Amerika’nın düzenlediği insansız hava araçlı bir saldırı neticesinde öldürülmüştü. Süleymani, İran dini lideri Hamaney’e en yakın isimlerden biri, İran’ın Ortadoğu’daki operasyonlarını yöneten kişi ve İran Cumhuriyet Muhafızları’nın en seçkin birliği olarak bilinen Kudüs Gücü’nün komutanıydı.

Süleymani’nin yeri hakkında Amerika ve İsrail istihbarat birimlerine bilgi vermekle suçlanan Mahmud Musavi-Mecd isimli kişi hakkında mahkeme idam cezası kararı verdi.

Mahkeme Sözcüsü Gulamhüseyin İsmaili, devlet televizyonu tarafından yayınlanan basin açıklamasında “CIA ve Mossad’ın casuslarından biri olan Mahmud Musavi-Mecd idam cezasına çarptırıldı. O şehit Süleymani’nin nerede olduğu bilgisini düşmanlarımıza verdi” diye konuştu.

Süleymani’nin öldürülmesi Amerika-İran ilişkilerindeki tansiyonu arttırmıştı. İran, Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Irak’taki bir Amerikan askesi üssünü roketlerle vurmuştu. Bu operasyon sırasında İran yanlışlıkla Ukrayna Havayolları’na ait bir yolcu uçağını da vurarak düşürmüştü. 8 Ocak’ta vurulan uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

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