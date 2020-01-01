Kasım ve Aralık aylarında 65 ihale canlı olarak yayınlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin canlı yayın uygulamasında yapılan ihaleler kamuoyuyla paylaşıldı.

Kasım ve Aralık ayında Youtube ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan ihalelere vatandaşlar kadar firmalar da yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi, Kasım ve Aralık ayında e-ihaleler de dahil olmak üzere toplam 65 ihaleyi canlı olarak yayınladı. İhale sonuçları Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden paylaşıldı. Kasım ayı içinde şu ihaleler yapıldı:

"Fen İşleri Daire Başkanlığı, Dumlupınar Bulvarı Üzerinde Konutkent Girişi, Başkent Üniversitesi Önü ve Yaşamkent Girişi Katlı Kavşağa Elektrik Malzemesi Alım İşi, ihalesine 3 firma katıldı yaklaşık maliyet 2 milyon 784 bin 467 TL.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Kızılcahamam Şifa Otel Tesisat Malzemeleri Alım İşi ihalesine 3 firma katıldı ve yaklaşık maliyet: 257 bin 429 TL

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 250 bin adet Baskılı Termal Rulo Alımı ihalesine 4 firma katıldı yaklaşık maliyet 386 bin 255 TL

EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Hasanoğlan Ankara Hattında Kiralama Yoluyla 18 Adet ÖTA Çalıştırılması İşi ihalesine 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 28 bin 800 TL+ KDV

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 45 Kalem Tefrişat Malzemesi Alımı ihalesine 3 firma katıldı yaklaşık maliyeti 294 bin 702 TL

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, CTP Yol Kenar Dikmesi Montajı Mal Alım İşi ihalesine 5 firma katıldı yaklaşık maliyet 4 milyon 222 bin 500 TL

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikaları A.Ş., Özel Amaçlı (Tam Randımanlı) Un İhalesine 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 111 lira 33 kuruş /Çuval + KDV (birim fiyat), toplam yaklaşık maliyet 2 milyon 226 bin 600 TL+KDV

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikaları A.Ş., Simitlik, Pastalık ve Baklavalık-Böreklik Un İhalesine 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyet; Simitlik Un (bin çuval): 97 bin 590 TL, Pastalık Un (bin 500 çuval):159 bin 165 TL, Baklavalık-Böreklik Un (bin çuval) 127 bin 160 TL. Toplam yaklaşık maliyet 383 bin 915 TL

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Engelli Okullarına Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezine Öğle Yemeği Hizmeti Alım İşi ihalesine 8 firma katıldı yaklaşık maliyet 9 milyon 556 bin 46 TL

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Cadde ve Sokak Tabelası Mal Alımı ihalesine 4 firma katıldı yaklaşık maliyet 299 bin 882 TL

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Ankara’nın Muhtelif Bölgelerinde 20 Adet Yaya Üstgeçidi Yapılması Projesi, ihalesine 35 firma katıldı yaklaşık maliyet 886 bin 251 TL

EGO Genel Müdürlüğü,12 adet Kalecik-Ankara hattında ÖTA Kiralama Yolu ile Çalıştırılması İşi ihalesine 1 firma katıldı yaklaşık maliyet 26 bin 700 TL

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Veri Hattı Alımı Mal Alım İşi ihalesine 3 firma katıldı yaklaşık maliyet 372 bin 672 TL

ASKİ Genel Müdürlüğü, Enstrüman (Yerine Montajlı Çalışır Vaziyette) Alım İşi ihalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 2 milyon 82 bin 344 TL

BELKO A.Ş. Yeni Mahsul Sıkmalık Portakal Alım İşi ihalesine 7 firma katıldı yaklaşık maliyet 700 bin TL

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş., Fabrika Satış Mağazaları Sarf Malzemeler Alımı ihalesine 5 firma katıldı toplam yaklaşık maliyet 418 bin 783 TL+KDV

Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Kompozit Sınır Elemanı Malzemeleri Alım İşi ihalesine 7 firma katıldı yaklaşık maliyet 202 bin 2 TL

ASKİ Genel Müdürlüğü, 22 Kısım 22 Kalem Kondansatör Alımı ihalesine 4 firma katıldı yaklaşık maliyet 1 milyon 372 bin 116 TL

BELTAŞ A.Ş., Muhtelif Trafik Güvenlik Malzemesi Alım İşi ihalesine 4 firma katıldı yaklaşık maliyet 1 milyon 675 bin 382 TL

EGO Genel Müdürlüğü Kuruluş Varlıklarının (taşınır-taşınmaz)Muhtelif Risklere Karşı 2020 Yılı İçin Sigortalanması Hizmet Alımı ihalesine 2 firma katıldı. Toplam yaklaşık maliyet 44 milyon 552 bin 307 TL

Ankara Halk Ekmek ve un Fabrikası A.Ş. 4 bin kg Pektin ve 4 bin kg Ksantan Gam Enzim Alımı ihalesine 2 firma katıldı toplam yaklaşık maliyet 467 bin 773 TL+KDV

EGO Genel Müdürlüğü Tabela Durak Mal Alım İşi ihalesine 7 firma katıldı yaklaşık maliyet 317 bin 75 TL

Kent Estetiği Daire Başkanlığı Granit ve Andezit Kaplama Malzemeleri Alım İşi ihalesine 8 firma katıldı toplam yaklaşık maliyet 281 bin 270 TL

EGO Genel Müdürlüğü, 4 Kalem Madeni Yağ Alımı ihalesine 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 4 milyon 168 bin 50 TL

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Dumlupınar Bulvarı Üzerinde Konutkent Grişi, Başkent Üniversitesi Önü ve Yaşamkent Girişi Katlı Kavşağa Elektrik Malzemesi Alım İşi ihalesine 3 Firma katıldı yaklaşık maliyet 2 milyon 784 bin 467 TL

Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Kızılcahamam Şifa Otel Tesisat Malzemeleri Alım İşi ihalesine 3 firma katıldı yaklaşık maliyet 257 bin 429 TL

Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Muhtelif Yedek Parça Alım İşi 6 firma katıldı. Toplam yaklaşık maliyet (130 kalem malzeme için) 1 milyon 326 bin 592 TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 Tip Prefabrik Taksi Durakları Mal Alım İşi ihalesine 9 firma katıldı yaklaşık maliyet 767 bin 29 TL

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş., 20 bin Çuval Özel Amaçlı (Pidelik-Somunluk) Un Alımı ihalesine 6 firma katıldı. Toplam yaklaşık maliyet 2 milyon 16 bin 200 TL+KDV

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 43 Kalem Kırtasiye Alım İşi ihalesine 89 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 686 bin 588 TL

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş., Bin Çuval Simitlik Un, bin 500 Çuval Pastalık Un, Bin Çuval Baklavalık-Böreklik Un Alımı ihalesine 3 firma katıldı. Toplam yaklaşık maliyet 468 bin 545 TL+KDV

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İnternet ve Çoklu Noktadan Çok Noktaya Data Hattı Hizmet Alımı ihalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 1 milyon 458 bin 740 TL

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Resim, Ebru Sanatı, Seramik İçin 149 Kalem Malzeme Alımı ihalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 251 bin 511 TL

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 235 ton Torbalık Kömür Alımı ihalesine 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 234 bin 451 TL

EGO Genel Müdürlüğü, Yaş Meyve ve Sebze Hizmet Alımı ihalesine 4 firma katıldı. Toplam maliyet 1 milyon 552 bin 816 TL

ASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Güvenlik Lisansları Yenileme Destek Hizmeti Alımı ihalesine 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 320 bin 200 TL