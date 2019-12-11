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Kasımda 377,8 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:02 | Son Güncelleme

Ülke gruplarına göre kasım ayında en fazla ihracat 147,8 milyon dolarla Yakın, Orta ve Doğu Asya ülkelerine yapıldı - Kasımda ülke bazında en çok ihracat 94,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 Kasım ayında 377,8 milyon dolar mücevher ihracatına imza atarken birliğin 11 aydaki ihracatı 3 milyar 808 milyon dolara ulaştı.

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı kasım ayı mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre kasım ayında 377 milyon 793 bin 747 dolar mücevher ihracatı gerçekleştiren Mücevher İhracatçıları Birliği, 11 ayda 3 milyar 808 milyon 360 bin 829 dolar ihracata imza atmış oldu.

Kasım ayında ülke gruplarına bakıldığında 147,8 milyon dolarla Yakın, Orta ve Doğu Asya ülkeleri, en fazla ihracat yapılan ülkeler oldu. Avrupa Birliği'ne 91,9 milyon dolar, diğer Asya ülkelerine ise 43,6 milyon dolar mücevher ihracatı yapıldı.

- En çok ihracat Birleşik Arap Emirlikleri'ne

Mücevher İhracatçıları Birliği, kasım ayında ülke bazında en çok ihracatı 94,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdi. Bu ülkeyi 37 milyon dolarla İngiltere, 30,3 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Açıklamaya göre ayrıca, kasım ayında en çok ihraç edilen ürün 273 milyon 770 bin dolarla Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası grubu oldu.

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