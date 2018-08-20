Kasımpa - Medipol Başakşehir | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta, Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçıyla sona eriyor. Saat 21:45'teki Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçının 11'leri belli oldu. Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçının tüm detayları, canlı anlatımı ve 11'leri haberimizde...
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçı 11'leri;
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, İlhan, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, İrfan Can, Kerim Frei, Adebayor
İKİ TAKIM DA GALİBİYETLE BAŞLADI
Sezonun ilk haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u evinde 2-0, Kasımpaşa da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etmişti. Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı öncesinde üç eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezaları süren Arda Turan ve Marcio Mossoro ile ameliyat edilen Alparslan Erdem, Kasımpaşa karşısında da forma giyemeyecek. Ayrıca, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile oynanan rövanş karşılaşmasında forma giyemeyen Eljero Elia'nın durumu maç günü netlik kazanacak.
17. KARŞILAŞMA
Kasımpaşa ve Başakşehir, Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Başakşehir bu maçların 10'unda sahadan galip ayrıldı. Kasımpaşa'nın Başakşehir'i evinde ağırladığı hiçbir Süper Lig maçı berabere bitmedi. Başakşehir bu deplasmandan beş galibiyet çıkardı. Kasımpaşa geçtiğimiz sezon iç sahada oynadığı 17 maçın 16'sında rakiplerine gol atmayı başardı. Kasımpaşa'nın gol atamadığı tek takım Trabzonspor'du.
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