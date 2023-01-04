KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇI CANI İZLE! Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa, Alanyaspor ile Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşmada Hakem yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Bozbey üstlenecek. Maçın dördüncü halemi ise Reşat Onur Coşkunses olarak açıklandı. Kasımpaşa Alanyaspor maçı canlı izle internette araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Alanyaspor maçı bugün (4 Ocak Çarşamba) oynanacak.

Maç, saat 17:00'de başlayacak.

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Alanyaspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Taskiran; Hadergjonaj, Bruma, Serbest, Petretta; Kara, Tirpan; Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes; Bahoken

Alanyaspor: Runarsson; Fer, Bayir, Aksoy; Candeias, Gunes, Lusamba, Ozdemir; Karaca, Caveleiro; Hassan

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇI CANLI TAKİP