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Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde silahlı kişi hareketliliği  (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 11:25 | Son Güncelleme

 Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA - KASIMPAŞA Askeri Deniz Hastanesi'nde bir doktoru silahla rehin aldığı belirtilen kişi gözaltına alındı.

Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde silahlı kişi hareketliliği  (1)

Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA - KASIMPAŞA Askeri Deniz Hastanesi'nde bir doktoru silahla rehin aldığı belirtilen kişi gözaltına alındı.
Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde silahlı bir kişinin doktoru rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Hastaneye gelen polis, silahlı kişiyi ikna etti. Psikyatri bölümünde görevli olan doktora odasında bir süre rehin aldığı belirtilen kişi gözaltına alındı

(FOTOĞRAF)

Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde silahlı kişi hareketliliği (1)Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde silahlı kişi hareketliliği (1)Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde silahlı kişi hareketliliği (1)

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