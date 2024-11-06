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kasımpaşa'da Sami Uğurlu depremi! Ayrılığı duyurdular

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.11.2024 17:40
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi. Sürpriz ayrılığı Kasımpaşa yaptığı açıklamayla resmen duyurdu. İşte detaylar...

kasımpaşa'da Sami Uğurlu depremi! Ayrılığı duyurdular

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörleri Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

SAMİ UĞURLU DÖNEMİ SONA ERDİ

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

9. SIRADA YER ALIYORDU

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Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, Sami Uğurlu yönetimindeki İstanbul ekibi 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 14 puan topladı. Bu sonuçlarla takımı, 9. sırada yer alıyordu.

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Süper Lig Kasımpaşa
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