kasımpaşa'da Sami Uğurlu depremi! Ayrılığı duyurdular

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörleri Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Kamuoyuna Duyuru | Sami Uğurlu— Kasımpaşa (@kasimpasa) November 6, 2024
Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Kasımpaşa… pic.twitter.com/Ut3m9EkPlT
Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, Sami Uğurlu yönetimindeki İstanbul ekibi 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 14 puan topladı. Bu sonuçlarla takımı, 9. sırada yer alıyordu.