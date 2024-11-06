kasımpaşa'da Sami Uğurlu depremi! Ayrılığı duyurdular

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörleri Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

SAMİ UĞURLU DÖNEMİ SONA ERDİ

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kamuoyuna Duyuru | Sami Uğurlu



Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Saygılarımızla,



Kasımpaşa… pic.twitter.com/Ut3m9EkPlT — Kasımpaşa (@kasimpasa) November 6, 2024

9. SIRADA YER ALIYORDU

Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, Sami Uğurlu yönetimindeki İstanbul ekibi 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 14 puan topladı. Bu sonuçlarla takımı, 9. sırada yer alıyordu.