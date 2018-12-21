Kasımpaşa'da Trezeguet süresiz kadro dışı bırakıldı

Kasımpaşa’da, Beşiktaş maçı öncesinde Trezeguet depremi yaşanıyor. Mısırlı futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı. Radyospor’a konuşan Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin oyuncuyla bazı sıkıntılar yaşandığını itiraf etti ve şu açıklamayı yaptı:

"Trezeguet konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Önlemler almaya çalışıyoruz. Aslında sistemimize aykırı bir şeyler oldu. Suudi Arabistan’dan teklif geldi. Sisteme göre; oyuncunun 6 aydan fazla bir kontratı varsa, oyuncuya transfer teklif edilemez, oyuncu bu teklifi getiremez, bunu baskı aracı olarak kullanamaz. Kulüpler arasında anlaşma olursa ancak transfer olur."

24 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 5 gol atıp 5 asist yaptı. Mısır Milli Takımı’nın yıldızı için sezon başında Galatasaray transfer girişiminde bulunmuş ancak iki kulüp arasında anlaşma sağlanamamıştı.

