SPOR

Kasımpaşa'da Trezeguet süresiz kadro dışı bırakıldı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 21.12.2018 16:34 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak Kasımpaşa'da Trezeguet süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, "Trezeguet konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Trezeguet, Suudi Arabistan’dan teklif gelince bunu baskı aracı olarak kullandı" dedi.

Kasımpaşa'da Trezeguet süresiz kadro dışı bırakıldı

Kasımpaşa’da, Beşiktaş maçı öncesinde Trezeguet depremi yaşanıyor. Mısırlı futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı. Radyospor’a konuşan Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin oyuncuyla bazı sıkıntılar yaşandığını itiraf etti ve şu açıklamayı yaptı:

"Trezeguet konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Önlemler almaya çalışıyoruz. Aslında sistemimize aykırı bir şeyler oldu. Suudi Arabistan’dan teklif geldi. Sisteme göre; oyuncunun 6 aydan fazla bir kontratı varsa, oyuncuya transfer teklif edilemez, oyuncu bu teklifi getiremez, bunu baskı aracı olarak kullanamaz. Kulüpler arasında anlaşma olursa ancak transfer olur."

24 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 5 gol atıp 5 asist yaptı. Mısır Milli Takımı’nın yıldızı için sezon başında Galatasaray transfer girişiminde bulunmuş ancak iki kulüp arasında anlaşma sağlanamamıştı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
''Kayseri karşısındaki futbolu istiyorum''''Kayseri karşısındaki futbolu istiyorum''
Paşa'dan flaş Mustafa Denizli kararı!Paşa'dan flaş Mustafa Denizli kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trezeguet Kasımpaşa Beşiktaş Nursal Bilgin

En Çok Okunan Haberler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

Robinho: Sivas'ta çok mutluyum. İnşallah burada kalacağım

Robinho: Sivas'ta çok mutluyum. İnşallah burada kalacağım

Wesley Sneijder, Galatasaray’a dönme konusuna sıcak bakıyor

Wesley Sneijder, Galatasaray’a dönme konusuna sıcak bakıyor

Crystal Palace, Rodrigues için Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif etti

Crystal Palace, Rodrigues için Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif etti

Ünal Aysal'dan başkanlık açıklaması: Maceraya niyetim yok

Ünal Aysal'dan başkanlık açıklaması: Maceraya niyetim yok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Mbaye Diagne: 3 büyüklerde oynamak isterim

Mbaye Diagne: 3 büyüklerde oynamak isterim

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Mbaye Diagne: Türkiye'nin en iyi futbolcusuyum

Mbaye Diagne: Türkiye'nin en iyi futbolcusuyum

Mustafa Denizli: Şampiyon 28 ya da 29. haftada kesinleşebilir

Mustafa Denizli: Şampiyon 28 ya da 29. haftada kesinleşebilir

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kasımpaşa'da Trezeguet süresiz kadro dışı bırakıldı

Yıldız isim kadro dışı bırakıldı

Mustafa Denizli: Kayserispor karşısındaki futbolu istiyorum

''Kayseri karşısındaki futbolu istiyorum''

Paşa'dan flaş Mustafa Denizli kararı!

Paşa'dan flaş Mustafa Denizli kararı!

Mustafa Denizli: Ara transfer dönemini değerlendireceğiz

'Transfer yapacağız'

Mbaye Diagne: 3 büyüklerde oynamak isterim

Diagne'den 3 büyüklere transfer mesajı

Mustafa Denizli: Maç tekrar edilirse tabii ki oynarız

Denizli'den flaş maç tekrarı açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.