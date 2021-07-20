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  4. Kasımpaşa'dan denize atlayan dana Balat sahiline kadar yüzdü

Kasımpaşa'dan denize atlayan dana Balat sahiline kadar yüzdü

20.07.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Kasımpaşa'dan sahibinden kaçarak Haliç'e atlayan kurbanlık dana, Balat sahiline kadar yüzdü. Dana, itfaiye ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla çıkartıldı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da araçtan indirilen kurbanlık dana, bir anda sahibinden kurtularak kaçmaya başladı. Bir türlü yakalanamayan dana, Haliç'e atladı. Yaşananların ardından şok yaşayan dananın sahipleri deniz polisine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yüzmeye başlayan kurbanlık dana, Balat sahiline kadar ulaştı. Burada deniz polisi ve itfaiye ekipleri dananın ipini yakalayarak kıyıya çekti. Dana, uzun uğraşlar sonucunda denizden çıkartıldı. Dana daha sonra sahipleri tarafından kıyıdaki boş araziye çekilerek, kesilmeye götürüldü.

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Dananın kurtarılması çalışmalarına katılan Berkan Server, "Okmeydanı taraflarında kurbanlık arabadan indirilirken indiren şahsa saldırmış orada ipleri kaybetmişler. Kurban koşa koşa tesislerin oradan denize atlamış. Deniz polisinin haberi olmuş, hep birlikte çıkarmış. Biz de yardım ettik" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kasımpaşa
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