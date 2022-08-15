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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı canlı izle!

15.08.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Fenerbahçe maçının ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Futbolseverler, Spor Toto Süper Lig’in 2.haftasında oynanacak karşılaşma öncesi internette araştırma yapmaya başladı. Peki Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Kasımpaşa Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi ve detaylar haberimizde...

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı canlı izle!

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma için geri sayım devam ederken karşılaşmaya ilişkin detaylar da merak konusu oldu. 2 takım da Süper Lig'in ilk haftasında istedikleri sonucu alamamıştı. Peki Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'de oynanacak.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

KASIMAPAŞA MAÇINDA FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa fenerbahçe
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