Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig!

Kasımpaşa ile Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürerken birçok kişi internette karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Galatasaray maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Galatasaray maçı BeIn Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇININ BİLET FİYATLARI

Maraton kapalı B-C: 330 TL

Maraton kapalı A-D: 320 TL

Maraton açık C: 270 TL

Maraton açık B-D: 260 TL

Maraton açık A-E: 250 TL

Misafir 300 TL

