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Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig!

09.09.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetimindeki Sarı kırmızılı ekip maç hazırlıklarını Cumartesi günü saat 18.00'te tamamlayacak. Mavi Beyazlılar Antalyaspor deplasmanında gösterdikleri 2-0'lık başarının bir benzerini sarı kırmızılılara da göstermek istiyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Galatasaray maçının günü, saati ve kanalı...

Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig!

Kasımpaşa ile Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürerken birçok kişi internette karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Galatasaray maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Galatasaray maçı BeIn Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇININ BİLET FİYATLARI

Maraton kapalı B-C: 330 TL

Maraton kapalı A-D: 320 TL

Maraton açık C: 270 TL

Maraton açık B-D: 260 TL

Maraton açık A-E: 250 TL

Misafir 300 TL

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