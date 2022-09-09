Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig!

Kasımpaşa ile Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürerken birçok kişi internette karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...
Kasımpaşa Galatasaray maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.
Kasımpaşa Galatasaray maçı BeIn Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Maraton kapalı B-C: 330 TL
Maraton kapalı A-D: 320 TL
Maraton açık C: 270 TL
Maraton açık B-D: 260 TL
Maraton açık A-E: 250 TL
Misafir 300 TL
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