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Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi!

11.09.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Sarı kırmızılı ekip maç hazırlıklarını geçtiğimiz gün tamamladı. Öte yandan Mavi Beyazlılar Antalyaspor deplasmanında gösterdikleri 2-0'lık başarının bir benzerini sarı kırmızılılara da göstermek istiyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Galatasaray maçının günü, saati ve kanalı...

Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi!

Kasımpaşa ile Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maça saatler kaldı. Birçok kişi internette karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Galatasaray maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Galatasaray maçı BeIn Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Volkan Bayarslan

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ VOLKAN BAYARSLAN KİMDİR?

Volkan Bayarslan 1 Ocak 1978 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.

Bayarslan, 2000 yılında hakemliğe başladı ve 2002 yılına ilk profesyonel maçına yardımcı hakem olarak çıktı. 2010 yılına kadar alt liglerde görev yaptı. 2010-2011 yılı futbol sezonunda üst klasman hakem kadrosuna girdi. 21.08.2010 tarihinde Samsunspor - Akhisar Belediye Gençlik ve Spor müsabakasıyla ilk 1. Lig deki ilk hakemlik tecrübesini yaşamış oldu.

2008 yılından 2011 yılına kadar genellikle 4. hakemlik yapan Bayarslan, Süper Ligde ilk defa hakem olarak 30 Ekim 2011'de oynanan Bursaspor ve Manisaspor maçında görev yaptı. Erzurumlu olan ve TFF Bölge Müdürlüğü görevinde de bulunan Aytaç Bayarslan’ın oğlu Volkan Bayarslan, Erzurumspor Alt Yapısında futbola başladı.

Mavi-beyazlı formanın yanı sıra Oltuspor formasını giydi. Eğitim için gittiği Trabzon'da Köprübaşı Gençlikgücüspor 2 Haziran 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. takımında futbol oynadı. Burada profesyonelliğe geçen Bayarslan Ağrıspor 5 Ekim 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'a transfer oldu. 1999 yılında profesyonel futbolu bırakıp hakemliğe başladı.

Daha sonraları ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınan 37 yaşındaki Bayarslan güçlü fiziki yapısı ve futbol bilgisinin de katkısıyla başarılı bir şekilde klasman yükselerek Süper Ligde maç yönetmeye başladı.

24.04.2016 tarihinde Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 89. dakikasında sahaya atlayan bir futbol holiganı tarafından saldırıya uğramıştır. Süper Lig tarihinde ilk kez bir hakem maçın oynandığı esnada tribünden gelen bir kişi tarafından somut fiziki saldırıya uğramıştır.

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