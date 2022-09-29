Kasımpaşa ile Gaziantep FK Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Maça günler kala birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Kasımpaşa Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Gaziantep maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Gaziantep maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

