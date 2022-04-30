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Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçının ardından

30.04.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: "Önemli bir maçtı. Sezonun sonu geliyor. Hedeflerimizi kararlaştırmıştık. Avrupa için oynuyoruz. Bugün galibiyeti çok hak ettik"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, Avrupa kupaları hedefine doğru ilerlediklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdinç Sözer, "Önemli bir maçtı. Sezonun sonu geliyor. Hedeflerimizi kararlaştırmıştık. Avrupa için oynuyoruz. Bugün galibiyeti çok hak ettik. İlk yarıda çok domine edemedik oyunu. Kasımpaşa çok iyi bir takım. Yine de oyunumuzu sahaya yansıtıp ilk golü bulduktan sonra 2. ve 3. golü bulup maçı bitirmemiz lazımdı. İlk kontradan golü yedik ve ilk yarı 1-1 bitecek derken takımımız hızlı şekilde golü buldu ve devreye önde girdik. İkinci yarıda 3. golü bulduk. Maçta biraz kavga gürültü oldu ama bunlar normal şeyler. İyi savunduk ve maçı kazanmasını bildik. Önemli bir galibiyet aldık ve bunun için mutluyuz. Hedeflerimizi söylemiştik. Her zaman üst sıralar için oynuyoruz. Konyaspor mağlup oldu. Biz maçtan maça bakıyoruz. Haftaya sahamızda Galatasaray'la oynuyoruz. Maçları hesaplayacağız ve sonrasında bakacağız. Hedefimiz üst sıralarda yer almak." ifadelerini kullandı.

Erdinç Sözer, "Duarte sakatlandı. Okaka'nın da sakatlığı var. Bu iki oyuncu Galatasaray maçına yetişecek mi?" sorusuna, "Okaka geçen haftadan bu yana sakattı. Bireysel çalışıyor. Biz onu yavaş yavaş takıma katmaya çalışacağız. Duarte ilk yarıda çıktı. Donk’un müdahalesi sonrasında sakatlandı. Yarın bakacağız. Haftaya oynamasını isteriz tabii ki." şeklinde konuştu.

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