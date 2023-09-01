KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi ile ilgili araştırmalar maç için geri sayım devam ederken hız kazandı. Lacivert beyazlılar, Süper Lig'in 4. haftasında bordo mavili ekip ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Kasımpaşa Trabzonspor maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı bugün (1 Eylül Cuma) saat 21.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı BeIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Kasımpaşa Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıkları9nı Mustafa Sönmez ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olarak açıklandı.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Eren, kamp kafilesinde yer almadı. Kadroda kanat oyuncusu eksikliği nedeniyle altyapıdan A takıma yükselen genç oyunculardan Abdurrahman Bayram da yer aldı.