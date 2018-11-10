Kasımpatıdan çelenk yapıp Ata'nın büstüne koydular

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinin kırsal Emirhacılı Mahallesi sakinleri, kendi bahçelerinden topladıkları kasımpatı çiçeklerden çelenk yapıp, Atatürk büstüne koydu.

Emirhacılı Mahallesi sakinleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Mahalleli, Sevgi Odabaşı önderliğinde bir araya gelerek, tören düzenledi. Mahalle meydanında toplanan köylüler, Atatürk büstüne çiçek bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Mahallelerinde bulunan kasımpatı çiçeklerden çelenk yapan yapan köylüler, örnek davranışları ile de sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Mahalle sakinlerinden Sevgi Odabaşı, Atatürk'ü, ölümünün 80'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. Traktör kornasıyla siren yapan mahalle sakinleri, saygı duruşunda bulundu.

FOTOĞRAFLI



