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Kaş’ın çocukları denizle buluşturuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde çocuklar denizle buluşuyor.

Antalya’nın Kaş ilçesinde çocuklar denizle buluşuyor. Yaklaşık bin 500 çocuk denizle tanışacak.
Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim, Belediye Kültür, Sağlık İlçe Müdürlüğü, Müftülük, Liman Başkanlığı ve Antalya Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle ‘Denizle Buluşalım’ projesi hayata geçirildi. Etkinlik kapsamında hiç deniz görmemiş çocuklar denizle buluşturuluyor.
Kaş Akçagerme Plajı ve Turizmpark Tesislerindeki etkinlik açılış programına Kaymakam Ulaş Akhan, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Erçin Birsen, Liman Başkanı Salahattin Erdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan katıldı. ‘Denizle Buluşalım’ projesiyle öğrencilerin yaşadıkları çevrenin farkında olması, çevre konusunda bilinç kazanması, kazanımlarını yakınlarıyla paylaşması, edindikleri yeni bilgi, beceri ve tutumlarla olumlu alışkanlıklar oluşturması hedefleniyor.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan, bu projeyle Kaş’ın dezavantajlı bölgelerinde yaşayan yüzlerce çocuğun denizle buluşturulacağını söyledi.
Çoğu denizi görmemiş Kaşlı çocukları denizle tanıştırarak, onlara unutamayacakları bir anı kazandırmayı düşündüklerini belirten Erdoğan, "Bu etkinlikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan yüzlerce çocuk denizle buluşturulacak, yaklaşık bin 500 çocuk denizle tanışacak. Yüzme eğitiminin yanı sıra sağlıklı yaşam ve beslenme, yaşam boyu spor gibi etkinlikler sunduğumuz çocuklarla yeteneklerinin farkına vararak, özgüvenin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapıyoruz" dedi.
Kaş’ın Uğrar Mahallesi’nden etkinliğe katılan 14 yaşındaki Mustafa Muhammet Ertan, “Kaş’la aramızda 22 kilometre var. Buraya, denize dünyanın diğer ucundan insanlar geliyor. İlk defa şansımız oldu. Buna vesile olan Kaş Kaymakamlığımıza, Belediye Başkanlığımıza ve İlçe Spor Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Denize girdiğim için mutlu hissediyorum. Eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bundan sonra vakit buldukça denize geleceğim. Yüzmeyi öğreneceğim. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu.
Kasaba Mahallesi’nden Muhammet Bardakçı da, “Denize ilk defa geliyorum. Diğer ülkelerden Japonya’dan, Rusya’dan, Almanya’dan buraya denize geliyorlar. Biz denizin, tatilin içindeyiz, gelemiyoruz. İlk defa denize girdim, garip bir duygu, güzel. Bundan sonra zaman buldukça yüzmeye geleceğim” ifadelerini kullandı.
Etkinliğin 4 ay süreceği kaydedildi.

Kaş’ın çocukları denizle buluşturuluyor

Kaş’ın çocukları denizle buluşturuluyor

Kaş’ın çocukları denizle buluşturuluyor

Kaş’ın çocukları denizle buluşturuluyor

Kaş’ın çocukları denizle buluşturuluyor

Kaş’ın çocukları denizle buluşturuluyor

Kaş’ın çocukları denizle buluşturuluyor

Kaş’ın çocukları denizle buluşturuluyor

Kaş’ın çocukları denizle buluşturuluyor

Kaş’ın çocukları denizle buluşturuluyor

Kaş’ın çocukları denizle buluşturuluyor

Kaş’ın çocukları denizle buluşturuluyor

Kaş’ın çocukları denizle buluşturuluyor
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