Kaşınan kulaktaki kirleri bu doğal yöntemlerle temizleyebilirsiniz! Tuz, zeytinyağı...

Kulak kirlerinden kurtulmak için çoğu zaman kulak çubuğu kullanılır fakat yaygın inanışın aksine bu, kulak kirlerini temizlemez hatta kirin büyük bir bölümünü daha da derine iter. Bu da çeşitli sorunların oluşmasına ortam hazırlar. Kulak kirlerini bu tarz zararlı yöntemler yerine doğal yollarla da temizlemek mümkün. Nasıl mı?

TUZLU SU ÇÖZELTİSİ

Kulak temizliğine en iyi gelen yöntemlerden biri tuzlu su çözeltisi. Bu çözelti, kulakta biriken kiri yumuşatır ve dışarı çıkmasını kolaylaştırır. İhtiyacınız olan malzemeler;

1 çay kaşığı tuz

Yarım bardak ılık su

Bir parça pamuk

Su ve tuzu karıştırın. Temiz bir pamuk parçasını hazırlamış olduğunuz çözeltiye daldırın ve kulağınızın içerisine birkaç damla damlatın. Ardından kulağınızı bir süre yana doğru yatık tutun. Bu suyun içeride kalmasına ve kirleri yumuşatmasına yardımcı olacak. Ardından kafanızı ters yönde yatırın ve kirin dışarı akmasını sağlayın. Sonrasında kulağınızın dışını temiz bir bez yardımıyla silin.

ZEYTİNYAĞI

Eğer kulak kirlerinizin yanı sıra kulağınızda enfeksiyon riski de varsa sizin ilacınız zeytinyağından başkası değil. Zeytinyağı hem kulağınızda var olan yanmayı giderir hem de kulak kirinin vücudunuzdan atılmasına yardımcı olur. İhtiyacınız olan malzemeler ise;