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Kaşınan kulaktaki kirleri bu doğal yöntemlerle temizleyebilirsiniz! Tuz, zeytinyağı...

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.07.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kulak kanallarındaki bezler tarafından üretilen, tamamen doğal bir madde olan kulak kirlerinin asıl amacı kulak kanalını yağlayarak kulağı virüs ve bakterilere karşı korumak. Fakat gereğinden fazla miktarda üretilmesi durumunda kulak kanalını tıkayabilir, bu da kulaklarda çınlama ve kaşıntı gibi rahatsızlık yaratan etkilere neden olabilir.

Kaşınan kulaktaki kirleri bu doğal yöntemlerle temizleyebilirsiniz! Tuz, zeytinyağı...

Kulak kirlerinden kurtulmak için çoğu zaman kulak çubuğu kullanılır fakat yaygın inanışın aksine bu, kulak kirlerini temizlemez hatta kirin büyük bir bölümünü daha da derine iter. Bu da çeşitli sorunların oluşmasına ortam hazırlar. Kulak kirlerini bu tarz zararlı yöntemler yerine doğal yollarla da temizlemek mümkün. Nasıl mı?

TUZLU SU ÇÖZELTİSİ

Kulak temizliğine en iyi gelen yöntemlerden biri tuzlu su çözeltisi. Bu çözelti, kulakta biriken kiri yumuşatır ve dışarı çıkmasını kolaylaştırır. İhtiyacınız olan malzemeler;

1 çay kaşığı tuz
Yarım bardak ılık su
Bir parça pamuk

Su ve tuzu karıştırın. Temiz bir pamuk parçasını hazırlamış olduğunuz çözeltiye daldırın ve kulağınızın içerisine birkaç damla damlatın. Ardından kulağınızı bir süre yana doğru yatık tutun. Bu suyun içeride kalmasına ve kirleri yumuşatmasına yardımcı olacak. Ardından kafanızı ters yönde yatırın ve kirin dışarı akmasını sağlayın. Sonrasında kulağınızın dışını temiz bir bez yardımıyla silin.

ZEYTİNYAĞI

Eğer kulak kirlerinizin yanı sıra kulağınızda enfeksiyon riski de varsa sizin ilacınız zeytinyağından başkası değil. Zeytinyağı hem kulağınızda var olan yanmayı giderir hem de kulak kirinin vücudunuzdan atılmasına yardımcı olur. İhtiyacınız olan malzemeler ise;

3 damla ılık zeytinyağı
1 adet damlalık

Ilık zeytinyağını damlalık yardımıyla kulağınıza damlatın, ardından kulak kirinin yumuşaması için on dakika bekletin. Ardından kafanızı yana doğru yatırarak yağın ve kirin dışarı akmasına yardımcı olun. Kulağınızın dışında kalan kirleri temiz bir bez yardımıyla temizleyin. Sonrasında aynı işlemi diğer kulağınıza uygulayın.

BEBEK YAĞI

Bebek bakımında tercih edilen bir ürün olması nedeniyle kulak temizliğinde bebek yağına niçin güvenmeniz gerektiğini açıklamamıza gerek yok diye düşünüyoruz. Kulağınızda bulunan kir kalıntılarını bebek yağı yardımıyla temizleyebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler;

5 damla bebek yağı
1 adet damlalık
Temiz bir parça pamuk

Öncelikle yaklaşık 5 damla bebek yağını bir damlalığın içerisine dökün ve kirlerini temizlemek istediğiniz kulağa iki üç damla uygulayın. Sonrasında bir parça pamuğu kulağınıza yerleştirin ve oluşmasını istemeyeceğimiz yağ sızıntısını önleyin. Bu şekilde 5 dakika boyunca bekleyin ve süre tamamlandıktan sonra yağın dışarı akması için başınızı yana doğru yatırın. Ardından kulağınızın dış kısmında kalan fazla kulak kirini temiz bir bez ile silin. Eğer diğer kulağınız ile ilgili rahatsızlığınız varsa aynı işlemi diğer kulağınıza da uygulayabilirsiniz.

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