Kaşıntınızın nedeni alerji olabilir... Ciddi sorunlar yaratıyor!

Kışın soğuk hava ile temasın artması, soğuk havada çok uzun süreli dışarıda kalmak, sıcak mekânlardan soğuğa ani giriş çıkışlar yapılması soğuk alerjisine neden olabiliyor. Uzmanlar uyarıyor, kışın cildinizde kızarıklıklar, kaşıntı, yanma ve batma hissiniz oluşuyorsa soğuk alerjiniz olabilir.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Özlem Kaplan soğuk alerjisi hakkında yaptığı açıklamalarda “Kışın soğuk nedeniyle ciltte kızarıklıklar, kaşıntı, yanma ve batma hissi olması soğuk alerjisi göstergesidir. Bazı kişiler soğuk alerjisi nedeniyle kurdeşen atağı geçirip nefes almada sorun yaşayabilir, bu durumlarda acil tıbbi yardım için sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır” dedi. Bazı deri hastalıklarının ve romatizmal hastalıkların mevsim ısılarından etkilenebileceğini ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Özlem Kaplan, bunlardan birinin de sonbahar ve kış aylarında görülen soğuk alerjisi olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Kaplan, soğuk alerjisinden korunma yolları hakkında uyarılarda bulundu.

SOĞUK KURDEŞENİ SOĞUK TEMASLA ORTAYA ÇIKIYOR

Uzm. Dr. Kaplan, halk arasında soğuk kurdeşeni olarak da bilinen soğuk alerjisini herhangi bir şekilde soğuğa maruz kalmakla (soğuk su, soğuk rüzgâr, soğuk ortam vb.) veya soğuk bir cisme temasla (soğuk metal, buz, buz aküsü vb.) ortaya çıkan deride kızarıklık, kabarıklık ve kaşıntı olması durumu olarak tanımladı.

BU ALERJİ 5-6 YIL SÜREBİLİYOR

İnsanların yüzde 8 ila 20’sinin yaşamlarının belli bir döneminde bir kurdeşen atağı geçirdiğinin saptandığını belirten Uzm. Dr. Özlem Kaplan, bunlardan bazılarının fiziksel kurdeşenler olduğunu vurguladı. Soğuk kurdeşeninin daha çok gençlerde görüldüğünü ve ataklar halinde yaşandığının altını çizen Uzm. Dr. Kaplan, bu alerjinin ortalama 5-6 yıl boyunca sürebildiğini söyledi.

DONDURMA YEMEK VE SOĞUK DUŞ ALMAK BİLE ALERJİ YAPABİLİYOR

Uzm. Dr. Kaplan, soğuk alerjisi belirtilerini şöyle sıraladı:

“Sonbahar ve kış aylarında mevsim sıcaklıklarının azalmasıyla bazı kişilerde deride kaşıntı ve kızarıklık görülür. Bu durum sorgulandığında sıcak mevsimlerde olmazken, havaların soğumasıyla başladığı belirtilir. Soğuk yiyecek yenilmesi (dondurma vb.) de ağızda kızarıklık ve şişlik meydana getirebilir. Bazen de bu belirtiler sıcak ortamdan soğuk ortama geçildiğinde ortaya çıkar (duştan çıkınca ortaya çıkan kızarıklık ve kaşıntı gibi). Soğuk suda yüzmek, soğuk duş almak gibi aktivitelerde çok şiddetli ve yaygın kurdeşen döküntüleri gelişebilir, nadiren bilinç kaybı ve şok görülebilir.”

SOĞUK UYARI TESTİ İLE TANI KONULABİLİYOR

Tipik soğuk alerjisi olgularında kişilerin öyküsünden kolayca tanı konulabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Kaplan, “Ancak bazen soğuk uyarı testi ile de tanı doğrulanabilir. Bir parça buz plastik bir torba içinde eritilerek 5 dakika kadar ön kol yüzüne uygulanır. Buz parçası kaldırıldıktan 10 dakika sonra o bölgede kızarıklık kabarıklık gelişiyorsa soğuk alerjisi var demektir” diye konuştu.

ENFEKSİYON YOKSA ATEŞ YAPMIYOR

Soğuk alerjisinin deride kızarıklık, kabarıklık ve kaşıntı ile kendini gösterdiğini söyleyen Uzm. Dr. Kaplan, “Deride sıcaklık hissi, yanma- batma hissi olur ancak eğer herhangi bir enfeksiyon eşlik etmiyorsa ateş yüksekliği yapmaz” dedi.

UYGUN ORTAM ISISINDA KALMAK GEREKİYOR

Sıcak ortamdan soğuk ortama geçildiğinde de kurdeşen (duştan çıkınca ortaya çıkan kızarıklık ve kaşıntı gibi) görülebileceğini dile getiren Uzm. Dr. Kaplan, şu bilgileri paylaştı:

“Soğuk alerjisi olan kişiler ortam ısısını kendilerine uyacak şekilde uygun ısıda olmasına dikkat etmelidirler, aşırı soğuktan kaçınmalıdırlar. Uygun koruyucu giysiler giymeli ve ısı değişikliklerine karşı koruyucu önlem almalıdırlar. Koruyucu önlem olarak ısı değişikliği öncesinde doktor önerisiyle antihistaminik ilaçlar kullanılabilir. Soğuk alerjisinde en etkili ilaçlar halk arasında kaşıntı hapı olarak bilinen antihistaminik tabletlerdir. Antihistaminik ilaçlar ihtiyaca göre hekim tarafınca dozu artırılan ilaçlardır. Bu ilaçlardan fayda görmeyen kişilere kortizonlu ilaçlar, siklosporin, adrenalin ve omalizumab tedavileri başlanabilmektedir. Soğuk alerjisinden korunmanın en etkili yöntemi kişilerin soğuk temasından kaçınmaları ve mümkün olduğu kadar uygun ortam ısısında kalmaya dikkat etmeleridir.”

FARKLI HASTALIKLARA DA NEDEN OLABİLİYOR

Soğuk alerjisinin farklı hastalıkları da beraberinde getirebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Kaplan, “Pernio, Reynaud hastalığı, kriyoglobulinemi soğuk maruziyeti ile ilişkili daha şiddetli seyredebilen diğer hastalıklardır. Pernio hastalığında soğukta el veya ayak parmaklarında ağrı ve kızarıklık meydana gelir. Reynaud hastalığı ise bazı romatizmal hastalıklarla beraber görülen, soğuk havada damarların daralmasına bağlı ellerin ve parmakların kısmen beyazlaması durumudur. Bu gibi durumlarda dermatoloji ve romatoloji bölümlerince inceleme yapılır” şeklinde konuştu.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNERİLER

Soğuk alerjisi olan kişilerin aşırı soğuğa maruz kalmaktan ve soğuk su aktivitelerinden kaçınmasının çok önemli olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Kaplan, dikkat edilmesi gereken durumlarla ilgili şu önerilerde bulundu:

“Eller için eldiven ve soğuk havaya uygun termal giysilerin giyilmesi önerilir.

Soğuk mevsimlerde deri kuruluğu da kaşıntıya yol açan önemli nedenlerden biridir, derinin yağ bazlı nemlendiricilerle düzenli nemlendirilmesi kaşıntıyı azaltacaktır.

Özellikle ameliyathaneler ve ameliyat sonrası uyanma odaları soğuk ortamlar olduğu için bu konuda ilgili kişiler bilgilendirilmeli ve önlem alınmalı, ortam ısısı ve verilecek sıvıların sıcaklığı kişiye göre ayarlanmalıdır.

Soğuk alerjisi olan kişiler lazer epilasyon sonrası da atak yaşayabilirler. Bazı lazer cihazlarında ağrıyı azaltmak amacıyla soğutucu başlık bulunur, bu konuda da işlem öncesi bilgi verilmeli ve önlem alınmalıdır.

Kurdeşen atağı sırasında nefes almada sorun olması durumunda acil tıbbi yardım için sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.”



