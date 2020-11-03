Kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntı neden olur?

Vücudunuzun çeşitli yerlerinde kaşıntı meydana gelmesi yalnızca sivrisinek ısırıkları, su çiçeği ve zehirli sarmaşık gibi sebeplere bağlı değildir. Pek çok farklı faktör kaşıntıya sebep olabilmektedir. Peki kaşıntı sebepleri nelerdir, kaşıntı nasıl geçer? Merak ettiğiniz tüm soruların yanıtları yazımızda... Bazı Kaşıntı Sebepleri ve Çözümleri Özellikle günlük hayatta en fazla meydana gelen iki çeşit kaşıntı türü bulunmaktadır. Bunlar çok kuru deri ve böcek ısırıklarıdır. İşte kaşıntıya sebep olan iki farklı durum ve çözümleri. Çok kuru deri: Aşırı kuru cilt şiddetli kaşıntıya sebep olabilir.

Nasıl rahatlama sağlanır?: Eğer cildiniz çok kuru olduğu için sürekli kaşınıyor ve nemlendiriciler de fayda etmiyorsa mutlaka bir uzmana görünmelisiniz. Buna ek olarak bazı dikkat edilmesi gerekenler ise şöyledir; çok sık banyo yapılmamalı, banyoda ılık su kullanılmalı, kese kullanılmamalı, sabun kullanmak yerine sert olmayan ve derinin asit ve lipid örtüsünü bozmayan ürünler kullanılmalı, banyo sonrası cilde uygun nemlendiriciler tercih edilmeli.

Böcek ısırıkları: Bir sivrisinek sizi ısırdığında, derinizin kaşınır ve bu kaşıntı zamanla kaybolma eğilimindedir. Böcek ısırıklarında bazen kaşıntı uzun süreli ve kontrol edilemez olabilir. Uzun süreli kaşıntıya neden olabilen böcekler arasında yatak böcekleri, bitler ve akarlar (uyuz) bulunur. Nasıl rahatlama sağlanır?: Öncelikle bu kaşıntıya hangi böceğin sebep olduğunu bulmalısınız. Daha sonra yapmanız gereken şey ise böceklerden hızla kurtulmak olmalıdır. Böcek ısırıklarına karşı ısırılan bölgeye kaşıntı kremleri sürülebilir, su ve sabunla yıkanabilir ve buz kompresi uygulanabilir. Tüm bunlara ek olarak eğer ısırılan bölgede ağrı ve çeşitli alerjik reaksiyonlar gözlenir ise bu durumda kişi mutlaka bir doktora görünmelidir. Kaşıntıya Neden Olabilecek Cilt Hastalıkları Yoğun kaşıntıya neden olabilecek cilt hastalıkları oldukça fazladır. Her hastalığın tedavisi ise semptomlara ve hastalık boyutuna göre değişkenlik göstermektedir. Bazı hastalık durumlarında kaşıntı nasıl geçer diye merak ediyorsanız öncelikle kendiniz tedavi yöntemleri aramak yerine bir hekime görünmelisiniz.Çünkü kimi zaman kaşıntıya iyi geleceğini düşünerek aldığınız reçete edilmemiş ilaçları ve kremleri kullanmanız hastalığı daha da ileri boyuta taşıyabilir.

Ciltte yoğun şekilde kaşıntıya neden olan hastalıklar şunlardır: Atopik dermatit

Suçiçeği

Dishidrotik egzema

Folikülit

El ayak ve Ağız Hastalığı

Kurdeşen

Sedef hastalığı

Nörodermatit

Saçkıran

Seboreik dermatit

Zona hastalığı

Kaşıntı Hangi Hastalıkların Belirtisidir?

Uzun süreli kaşıntı, aşağıdakiler dahil çeşitli hastalıkların belirtisi olabilir:

Kan hastalığı

Diyabet

Böbrek hastalığı

Karaciğer hastalığı

HIV

Aşırı aktif tiroid bezi Hodgkin lenfoma veya kutanöz T hücreli lenfoma gibi kanı etkileyen bir hastalığa sahip olan kişilerde kaşıntı yaygındır. Ayrıca, kaşıntı ilerlemiş böbrek hastalığının bir işareti olabilir ve sıklıkla diyalize ihtiyaç duyan kişilerde gelişir. Bu kişilerde kaşıntı özellikle sırt, kol ve bacaklarda görülür. Kaşıntı, hepatit C, siroz veya tıkalı bir safra kanalı gibi karaciğer hastalığı olan kişilerde de yaygındır. Kaşıntı, karaciğer hastalığının bir belirtisi olduğunda, genellikle avuç içlerinde ve ayak tabanlarında başlayarak vücudun diğer bölgelerine yayılır. “Bu gibi durumlarda kaşıntıya ne iyi gelir?” sorusunun tek cevabı bir uzmana görünmektir. Doğru bir teşhis ve tedavi almak kaşıntıyı hafifletebilir. Bir dermatolog, bu hastalıkların teşhisinde genellikle önemli bir rol oynar. Çünkü kimi zaman kaşıntı tek semptom olabilir. Cilt Reaksiyonu Olarak Kaşıntı Kaşıntı hastalıkları arasında cilt reaksiyonları da bulunur. Zararlı kimyasallara maruz kalma gibi çeşitli nedenlerden dolayı cildimiz kaşınarak reaksiyon gösterir. Cildimiz birçok maddeye karşı alerjik reaksiyon geliştirebilir. Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilecek en yaygın maddelerden biri, her gün dokunduğumuz birçok üründe bulunan nikeldir. Nikel içeren ürünler arasında cep telefonları, mücevherler, gözlük çerçeveleri, fermuarlar ve kemer tokaları bulunur. Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilecek diğer maddeler arasında oje, kokular, şampuanlar, lateks ve çimento bulunur. Alerjik bir reaksiyon geliştirirseniz, muhtemelen bir kızarıklık ve kontrol edilemeyen bir kaşıntıya sahip olacaksınız. Bu durumda tedavi için alerjinize neyin sebep olduğunu bulmalısınız. Böylece kaşıntılı ve kızarıklığa neden olan şeye dokunmayı (veya kullanmayı) bırakabilirsiniz.