HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntıyı en hızlı ne keser?

Kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntıyı en hızlı ne keser?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
23.09.2024 13:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı bireyler günlük yaşamlarında ortalama 100 kez kaşınabilir. Esneme gibi bulaşıcı bir etkiye sahip olduğu düşünülen kaşıntı, bazı durumlarda cilt sağlığı üzerinde rahatsız edici bir etki yaratabilir. Tıp literatüründe "pruritus" olarak bilinen bu kaşıntı, vücudun sadece belirli bölgelerinde değil, tüm vücutta da ortaya çıkabilir. Peki, vücut kaşıntısına ne iyi gelir?

Kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntıyı en hızlı ne keser?

İçindekiler

  • Vücutta kaşıntı neden olur?
  • Kaşıntı belirtileri ve tedavisi
  • Vücuttaki kaşıntıya ne iyi gelir?

Vücutta oluşan kaşıntılar çeşitli nedenlere dayanabilir. Bunlar arasında egzama ve diğer deri hastalıkları, böcek ısırmaları, polen, gıda veya ilaçlara karşı alerjik reaksiyonlar, uyuz gibi parazit enfeksiyonları, hormonal değişiklikler, karaciğer problemleri, lenfoma gibi kan hastalıkları, kanser türleri ve diyabet gibi sağlık sorunları bulunur. Çoğu kaşıntı genellikle basit bir reaksiyondan kaynaklanır. Ancak, kaşıntı birkaç gün boyunca devam ederse veya şiddetlenirse, altta yatan nedeni belirlemek için bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.

Vücutta kaşıntı neden olur?

Kaşıntının kökeni geniş bir yelpazeyi kapsayabilir. Bunlar arasında sivrisinek, bit ve uyuz gibi parazitler, gıda, polen ve ilaçlara karşı alerjik reaksiyonlar, egzama ve sedef gibi cilt hastalıkları, ayrıca bazı kanser türleri ve kan hastalıklarının neden olduğu kılcal reaksiyonlar yer alır.

Kaşıntının başlıca nedenleri şunlardır:

  • Gıda, polen ve ilaçlara karşı alerjik tepkiler
  • Uyuz, bit ve kıl kurdu gibi parazit enfeksiyonları
  • Böcek ısırıkları
  • Hormonal değişiklikler
  • Egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıkları
  • Karaciğer, böbrek ve tiroid hastalıkları
  • Lenfoma ve diğer kan hastalıkları ile bazı kanser türleri
  • Kozmetik ürünlerin neden olduğu cilt tahrişleri
  • Diyabet ve zona gibi sinir sistemini etkileyen hastalıklar

Şeker hastalığı olan bireylerde genellikle inatçı kaşıntılar görülür ve bu kaşıntılar özellikle genital bölgede yoğunlaşabilir. Bu tür durumlarda cilt doktorundan profesyonel yardım almak önemlidir. Ayrıca, deride oluşan kabarcıklar ve yaralar sıkça karşılaşılan belirtilerdir ve bu kabarcıklar kesinlikle patlatılmamalıdır.

Kaşıntı belirtileri ve tedavisi

Kaşıntının belirtileri aşağıdaki gibidir:

  • Kaşınma
  • Kızarıklık
  • Kabarcıklar
  • Kuruluk ve pul pul olma
  • Şişlik
  • Yaralar ve kabuklanma
  • Ağrı veya hassasiyet

Vücutta meydana gelen kaşıntı, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve genellikle altta yatan bir hastalığın belirtisidir. Kaşıntıyı gidermek için, bu durumun nedenini belirlemek ve tedavi etmek gerekir. Bu nedenle, kaşıntı şikayeti olan kişilerin bir uzmana başvurması çok önemlidir. Doktor, hastanın tıbbi geçmişini değerlendirip fiziksel muayene yaparak, gerekirse ek testler ile kaşıntının kaynağını teşhis eder ve uygun bir tedavi planı oluşturur.

Vücuttaki kaşıntıya ne iyi gelir?

  • Nemlendiriciler kullanmak: Cilt kuruluğu kaşıntıyı artırabilir. Cilt nemlendiricileri, kaşıntıyı hafifletebilir ve cildin korunmasına yardımcı olabilir.
  • Soğuk kompres uygulamak: Kaşıntılı bölgeye soğuk kompres uygulamak, kaşıntıyı ve iltihaplanmayı azaltabilir.
  • Topikal kremler ve merhemler: Kaşıntıyı hafifletmek için antihistaminik veya kortikosteroid içeren kremler kullanılabilir.
  • Antihistaminikler: Alerjik reaksiyonlar nedeniyle oluşan kaşıntı için oral antihistaminikler etkili olabilir.
  • Ilık banyo: Ilık suyla yapılan banyo, kaşıntıyı hafifletebilir. Ancak, sıcak su ciltte daha fazla kuruluk ve kaşıntıya yol açabilir.
  • Düşük alerjen içeren ürünler kullanmak: Kozmetik ve temizlik ürünlerinde alerjen içermeyen ürünleri tercih etmek, kaşıntıyı önlemeye yardımcı olabilir.
  • Cilt rahatlatıcı bitki çayları: Papatya veya nane çayı gibi bitki çayları, cilt rahatlatıcı özelliklere sahiptir.
  • Gıdalardan kaçınmak: Eğer kaşıntı gıda alerjileri nedeniyle oluşuyorsa, alerjen gıdalardan kaçınılmalıdır.
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kaşıntı
En Çok Okunan Haberler
Çocuğunun hediyesi başını yaktı! Giydiği ayakkabı yüzünden mahkemelik oldu

Çocuğunun hediyesi başını yaktı! Giydiği ayakkabı yüzünden mahkemelik oldu

Cübbeli Ahmet, Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıktı! 'Büyük bir musibet çöker'

Cübbeli Ahmet, Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıktı! 'Büyük bir musibet çöker'

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay '6 ayda eridi' diyerek sitem etti! Dikkat çeken asgari ücret çıkışı

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay '6 ayda eridi' diyerek sitem etti! Dikkat çeken asgari ücret çıkışı

Sosyal güvenlik sistemi değişiyor! Çalışan emeklilerden GSS primi...

Sosyal güvenlik sistemi değişiyor! Çalışan emeklilerden GSS primi...

Kulisleri sallayan Mansur Yavaş detayı! Arkasında kim var?

Kulisleri sallayan Mansur Yavaş detayı! Arkasında kim var?

Lübnan'a peş peşe havadan saldırı! İsrail'den kara savaşı açıklaması geldi

Lübnan'a peş peşe havadan saldırı! İsrail'den kara savaşı açıklaması geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.