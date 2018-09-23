Kasırga çevre felaketine yol açtı!

Cape Fear, beyaza büründü. Termik santrallerden çıkan kömür külleri civa, arsenik, kurşun ve diğer zehirli ağır metaller içeriyor.

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Florence Kasırgası'nın ilk vurduğu yerlerden biri olan Wilmington'ın diğer noktaları da kıyameti yaşıyor.