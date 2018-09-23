Kasırga çevre felaketine yol açtı!

Kuzey Carolina'daki Wilmington'dan akan Cape Fear Nehri yakınlarındaki bir termik santral sel suları altında kaldı.
Florence Kasırgası sonrası enkaz görüntülendi
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Santral kapatılırken, çalışanlar da tahliye edildi.
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Sel suları santraldeki kömür tozlarını nehre taşıyınca, ortaya bir çevre felaketi çıktı.
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Cape Fear, beyaza büründü. Termik santrallerden çıkan kömür külleri civa, arsenik, kurşun ve diğer zehirli ağır metaller içeriyor.
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Nehirde can çekişen bir kaplumbağa.
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Florence Kasırgası'nın ilk vurduğu yerlerden biri olan Wilmington'ın diğer noktaları da kıyameti yaşıyor.
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Her yer sel sularıyla kaplı.
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Devasa su kütleleri, yolları kesmiş durumda.
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Kentteki bazı mahallelerin son hali havadan görüntülendi.
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Ormanda yüzen ağaçlar.
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Yine Kuzey Carolina'daki Pender kasabasının yüzde 25'i suya gömüldü.
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Spring Lake'deki bir motel ise içler acısı halde...
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Su baskınında kaybolan motelin eşyaları yüzüyor.
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Güney Carolina'daki Brittons Neck'te de benzer görüntüler var.
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Highway 22 otoyolunun SC-90 ve SC-905 arasından tekneler yüzebilir.
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Jimmy Poston isimli kent sakini, bahçesinde balık yakaladı.
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Kentteki kiliseye botlarla ulaşılabiliyor.
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Longs'ta yaşayan Williams ailesi, nehir taşkınıyla su altında kalan evlerinden eşyalarını taşıyor.
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Atlas Okyanusu'ndan gelip ABD kıyılarını vuran Florence Kasırgası, en az 40 kişinin ölümüne yol açtı.
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ABD'yi alarma geçiren kasırga nedeniyle iki milyonu aşkın insan tahliye edildi.
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Maddi zararın ise 20 milyar doları bulması bekleniyor.
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