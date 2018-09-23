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Kasırga çevre felaketine yol açtı!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.09.2018 14:25 | Son Güncelleme

ABD'nin doğu kıyısındaki Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerini yıkıp geçen Florence Kasırgası, geride devasa bir enkaz bıraktı.

Kuzey Carolina'daki Wilmington'dan akan Cape Fear Nehri yakınlarındaki bir termik santral sel suları altında kaldı.

Florence Kasırgası sonrası enkaz görüntülendi

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Santral kapatılırken, çalışanlar da tahliye edildi.
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Sel suları santraldeki kömür tozlarını nehre taşıyınca, ortaya bir çevre felaketi çıktı.
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Cape Fear, beyaza büründü. Termik santrallerden çıkan kömür külleri civa, arsenik, kurşun ve diğer zehirli ağır metaller içeriyor.
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Nehirde can çekişen bir kaplumbağa.
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Florence Kasırgası'nın ilk vurduğu yerlerden biri olan Wilmington'ın diğer noktaları da kıyameti yaşıyor.
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Her yer sel sularıyla kaplı.
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Devasa su kütleleri, yolları kesmiş durumda.
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Kentteki bazı mahallelerin son hali havadan görüntülendi.
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Ormanda yüzen ağaçlar.
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Yine Kuzey Carolina'daki Pender kasabasının yüzde 25'i suya gömüldü.
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Spring Lake'deki bir motel ise içler acısı halde...
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Su baskınında kaybolan motelin eşyaları yüzüyor.
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Güney Carolina'daki Brittons Neck'te de benzer görüntüler var.
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Highway 22 otoyolunun SC-90 ve SC-905 arasından tekneler yüzebilir.
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Jimmy Poston isimli kent sakini, bahçesinde balık yakaladı.
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Kentteki kiliseye botlarla ulaşılabiliyor.
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Longs'ta yaşayan Williams ailesi, nehir taşkınıyla su altında kalan evlerinden eşyalarını taşıyor.
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Atlas Okyanusu'ndan gelip ABD kıyılarını vuran Florence Kasırgası, en az 40 kişinin ölümüne yol açtı.
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ABD'yi alarma geçiren kasırga nedeniyle iki milyonu aşkın insan tahliye edildi.
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Maddi zararın ise 20 milyar doları bulması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Florence Kasırgası Güney Carolina

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