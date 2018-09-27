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Kasırga nedir? Kasırgalara neden kadın ismi verilir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 10:32 | Son Güncelleme

Türkiye’nin bir kasırga tehlikesi ile karşı karşı olduğu haber veriliyor. Peki kasırga nedir, nasıl bir hava olayıdır. Kasırgalara neden kadın ismi verilir? İşte genellikle tropikal iklimlerde görülen kasırga ile ilgili merak ettikleriniz...

Kasırga nedir? Kasırgalara neden kadın ismi verilir?

Ege kıyılarının bir kasırga tehdidi altında olduğu belirtiliyor. Tropical Medicane olarak adlandırılan kasırganın pazar ya da pazartesi günü yurdumuza ulaşması bekleniyor. Kasırga nasıl bir hava olayıdır. Fırtınadan farkı nedir ve kasırgalara neden kadın ismi verilir? İşte Kasırga ile ilgili detaylar...

KASIRGA NEDİR?

Kasırga ya da tropikal siklon, büyük çaplı ve çok şiddetli Beaufort ölçeğine göre saatte 118 km'den (75 milden) fazla hızla ve dönerek esen tropik rüzgâr.

Doğu Büyük Okyanus ve Güney Atlantik hariç subtropikal ve tropikal iklim kuşağındaki bütün sıcak denizlerde sık sık meydana gelir. Ağustos, Eylül aylarında Antiller'de görülür. Batı Büyük Okyanus’unda Tayfun adını alır. Başlangıç ve mevsim sonu kasırgaları, Karayiplerin batısında görülür. Orta Amerika kıyılarının biraz açıklarında Büyük Okyanusunda ve Meksika Körfezi'nde de sık sık rastlanır.

ASLINDA HEP KADIN İSMİ VERİLMEZ

Kamuoyunda öyle bir algı olsa da aslında kasırgalara hep kadın ismi verilmez. Kasırgaların adlandırılması Dünya Meteoroloji Örgütü’nün belirlediği listelere göre yapılmaktadır. Örneğin Atlas Okyanusu'yla ilgili kasırgaları adlandırmak üzere erkek ve kadın adlarından hazırlanmış altı liste vardır. Her altı yılda bir tekrar ilk listeye dönülür. Listedeki her adın ilk harfi albetik sıraya göre belirlenir. Q, U, X, Y ve Z harfleriyle başlayan adlar kullanılmaz. Bir fırtınanın hızı, saatte 200 km'yi geçerse kasırgaya dönüşmüş olarak kabul edilir ve bu listelerde sırada bulunan ad, o kasırgaya verilir.

KASIRGA NASIL OLUŞUR?

Atlantikte ortalama yılda yedi kasırga oluştuğundan doğu Büyük Okyanus'ta de yaklaşık aynı sayıda kasırga meydana gelir. 1890-1910 arası çok, 1910-1930 arası az, 1930-1950 arası çok sık kasırga oluşmuştur. Kasırgaların ekseni kuzeybatı yönünde eser. Kasırganın çapı 50–800 km genişliğindedir.

Kasırganın orta kısmı (otağı) sıcaklık normalden 10°-15 °C daha yüksektir. Çünkü, buradaki hava daha az hareketlidir. Yanlardaki yüksek hava basıncından merkezdeki alçak hava basıncına doğru kuvvetli bir hava akımı meydana gelir. Fakat bu iç hava akımı adı verilen oluşumun kuvveti, kısmen de olsa sürtünme ile hafifler. Kasırganın göz ve odak merkezi kısmından dış kısımlara özellikle yukarıya doğru merkezkaç kuvvetleri aracılığıyla bir hava akımı oluşur. Bu bölgede rüzgâr hızı azalır. Deniz seviyesindeki şiddetli siklonik akıma karşı antisiklonik bir akım meydana gelir. Kasırgalar, buharla çalışan basit bir motora benzetilebilir. Kasırgayı hareket ettiren güç, iç hava akımıdır. Hareketini sıcaklık değişiklikleri sağlamaktadır. Mal ve can kaybına sebep olan kasırgalar üzerinde senelerdir çalışmalar yapılmaktadır. Uydular ve diğer meteorolojik izleme aletleri kullanılarak kasırgaların doğuşu, takip ettiği yollar, büyüklüğü ve zararları hakkında yardımcı bilgiler alınmaktadır.

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