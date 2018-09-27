Kasırga nedir? Kasırgalara neden kadın ismi verilir?

Ege kıyılarının bir kasırga tehdidi altında olduğu belirtiliyor. Tropical Medicane olarak adlandırılan kasırganın pazar ya da pazartesi günü yurdumuza ulaşması bekleniyor. Kasırga nasıl bir hava olayıdır. Fırtınadan farkı nedir ve kasırgalara neden kadın ismi verilir? İşte Kasırga ile ilgili detaylar...

KASIRGA NEDİR?

Kasırga ya da tropikal siklon, büyük çaplı ve çok şiddetli Beaufort ölçeğine göre saatte 118 km'den (75 milden) fazla hızla ve dönerek esen tropik rüzgâr.

Doğu Büyük Okyanus ve Güney Atlantik hariç subtropikal ve tropikal iklim kuşağındaki bütün sıcak denizlerde sık sık meydana gelir. Ağustos, Eylül aylarında Antiller'de görülür. Batı Büyük Okyanus’unda Tayfun adını alır. Başlangıç ve mevsim sonu kasırgaları, Karayiplerin batısında görülür. Orta Amerika kıyılarının biraz açıklarında Büyük Okyanusunda ve Meksika Körfezi'nde de sık sık rastlanır.

ASLINDA HEP KADIN İSMİ VERİLMEZ

Kamuoyunda öyle bir algı olsa da aslında kasırgalara hep kadın ismi verilmez. Kasırgaların adlandırılması Dünya Meteoroloji Örgütü’nün belirlediği listelere göre yapılmaktadır. Örneğin Atlas Okyanusu'yla ilgili kasırgaları adlandırmak üzere erkek ve kadın adlarından hazırlanmış altı liste vardır. Her altı yılda bir tekrar ilk listeye dönülür. Listedeki her adın ilk harfi albetik sıraya göre belirlenir. Q, U, X, Y ve Z harfleriyle başlayan adlar kullanılmaz. Bir fırtınanın hızı, saatte 200 km'yi geçerse kasırgaya dönüşmüş olarak kabul edilir ve bu listelerde sırada bulunan ad, o kasırgaya verilir.