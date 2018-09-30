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Kasırga öncesi plaja koştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 07:39 | Son Güncelleme

Ege ve Akdeniz bölgesinde beklenen ve etkisini yitirdiği duyurulan 'kırbaç Kasırgası' öncesi Muğla'da birçok kişi plajlara akın etti. Meteoroloji Pazar günü için kasırga uyarısında bulunuyor. Muğla'da dalgaların 2.5 metreyi aşması beklenirken, yat ve teknelerin açılması da yasaklandı. Bazı vatandaşlar ise plaja gitmek yerine önlem alarak otoparklarda yoğunluk yarattı.

Kasırga öncesi plaja koştular

Marmaris ilçesinde, beklenen fırtına öncesi havayı güzel bulan vatandaşlar, plajlara akın etti. Marmaris sahilleri, yarın (pazar) gelmesi beklenen tropik fırtınayla sağanak yağmur öncesi, deniz ve güneşin keyfini çıkartanlarla doldu.

Saatteki hızı 27 kilometreyi bulan rüzgara aldırış etmeyenler sahil yollarında yürüyüş ve spor yaptı. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlara gelenler, dalgalı denize aldırış etmeden çocuklarıyla birlikte yüzdü.

Bazı turistler, şezlonglarında kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Bazı kişiler ise güneş altında bronzlaşmaya çalıştı. Turistler ve vatandaşlar, bulutlu havanın oluşturduğu deniz manzarası eşliğinde öz çekim gerçekleştirdi. Heyecan arayanlar ise jet ski, muz, paraşüt gibi su sporları yaptı.

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Almanya'dan ailesiyle tatile gelen gurbetçi Gökhan Demirci, Deniz dalgalı ama sıcak ve güzel. Marmaris güzel dedi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Hava sıcaklıkları 29- 32 derece arasında seyretmekte.

Yüzde 69 nem ve deniz suyu sıcaklığı 19 derece. Parçalı bulutlu hava, akşam yağmura dönecek dedi.

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Muğla kasırga kırbaç kasırgası Ege Denizi Akdeniz

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