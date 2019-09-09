Kasırga Sonrası Bahamalar’da Ölü Sayısı Artıyor

Atlantik Okyanusu'nda Virgin Adaları ve Bahamalar'ı vuran ve ABD'nin güneydoğu sahillerini etkileyen Dorian Kasırgası, Kanada’ya ulaştı. En çok can kaybının yaşandığı Bahamalar’da ölü sayısı 44’e yükseldi.

Bahamalar'da bugüne dek etkili olan en büyük kasırga olan ve iki adayı yerle bir eden Dorian’ın yol açtığı can kaybı artıyor.

Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, Grand Bahama ve Abaco adalarında ölü sayısının 44’e çıktığını açıkladı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmaları sürdükçe ölü sayısının artmasının kaçınılmaz olduğu uyarısı yaptı. İngiltere ve ABD’den ekiplerin katıldığı çalışmalar sürüyor ancak sel ve yıkıntılar nedeniyle halen bazı bölgelere ulaşılabilmiş değil.

Bahamalar hükümeti, en az 900 polis ve askerin yanı sıra Jamaica’dan 120 güvenlik personeli ile Trinidad ve Tobago’dan 100 askerin yardım çalışmalarına katıldığını açıkladı.

Kasırga nedeniyle evsiz kalan binlerce insanın büyük bölümü başkent Nassau’ya akın etti. Ulusal Acil Durum Yönetim Dairesi, Dorian’ın vurduğu adalardan en az 2 bin 500 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.