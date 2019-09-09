Kasırga Sonrası Bahamalar’da Ölü Sayısı Artıyor

Atlantik Okyanusu'nda Virgin Adaları ve Bahamalar'ı vuran ve ABD'nin güneydoğu sahillerini etkileyen Dorian Kasırgası, Kanada’ya ulaştı. En çok can kaybının yaşandığı Bahamalar’da ölü sayısı 44’e yükseldi.
Bahamalar'da bugüne dek etkili olan en büyük kasırga olan ve iki adayı yerle bir eden Dorian’ın yol açtığı can kaybı artıyor.
Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, Grand Bahama ve Abaco adalarında ölü sayısının 44’e çıktığını açıkladı.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmaları sürdükçe ölü sayısının artmasının kaçınılmaz olduğu uyarısı yaptı. İngiltere ve ABD’den ekiplerin katıldığı çalışmalar sürüyor ancak sel ve yıkıntılar nedeniyle halen bazı bölgelere ulaşılabilmiş değil.
Bahamalar hükümeti, en az 900 polis ve askerin yanı sıra Jamaica’dan 120 güvenlik personeli ile Trinidad ve Tobago’dan 100 askerin yardım çalışmalarına katıldığını açıkladı.
Kasırga nedeniyle evsiz kalan binlerce insanın büyük bölümü başkent Nassau’ya akın etti. Ulusal Acil Durum Yönetim Dairesi, Dorian’ın vurduğu adalardan en az 2 bin 500 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
Kasırgadan etkilenen yüzlerce Bahamalı da ABD’ye gitti. Hafta sonunda Florida’ya gelenlerin sayısı 1500’ü buldu. ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza, tahliye edilerek gelenlerin hepsinin ülkeye girmek için gerekli belegelere sahip olduğunu bildirdi.
Ancak Pazar günü sosyal medyada yayınlanan bir videoda gemiye bindirilen mağdurlardan ABD vizesi olmayanlara 'gemiden inme' çağrısı yapılması tepki topladı.
WSVN muhabiri Brian Entin’ın Twitter'da paylaştığı görüntülerde, geminin ses sisteminden, "Vizeniz olmadan ABD'ye gelirseniz sorun yaşarsınız. ABD vizesi olmayanlar, lütfen gemiden inin" diye anons yapıldığı duyuluyor.
Entin'e bilgi veren bir kadına göre, anons üzerine en az 130 kişi gemiyi terk etti.
ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza’nın internet sitesine göre Bahamalar’dan ABD’ye uçan Bahamalılar’dan vize talep edilmiyor. Ancak yolcuların geçerli bir pasaport ya da seyahat belgesine sahip olması, sabıka kaydının bulunmaması ve son altı ayda alınmış adli sicil kaydı bulundurmaları şart koşuluyor. ABD’ye gemi ile seyahat edenlerden istenen belgelerin ne olduğuysa belirsiz.
Öte yandan ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian’ın Kanada'nın doğusundaki Nova Scotia ile Newfoundland ve Labrador eyaletlerine ulaştığını bildirdi.
Dorian kasırga kategorisinden çıksa da hafta sonunda Nova Scotia’nın başkenti Halifax'te saatteki hızı 100 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarlar, bazı binaların çatılarının uçmasına, ağaçların kökünden sökülmesine ve bir inşaat vincinin devrilmesine yol açtı.
Nova Scotia ve Prince Edward adasının neredeyse yüzde 80’i elektriksiz kaldı. Elektrik kesintisinin ne kadar süreceği açıklanmazken, Dorian’in vurduğu bölgelerde herhangi bir ölü ya da yaralı kaydedilmedi.
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