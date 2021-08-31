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Kasırga Sonrası Bölgeye Haftalarca Elektrik Verilemeyecek

31.08.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ida Kasırgası’nın vurduüu Louisiana şehrinin belediye başkanı, halktan şu aşamada evlerine geri dönmemelerini istedi. Gerekçe bölgede elektriklerin kesik olması ve kısa vadede sorunun çözülmesinin beklenmemesi

Kasırga Sonrası Bölgeye Haftalarca Elektrik Verilemeyecek

Ida Kasırgası’nın vurduüu Louisiana şehrinin belediye başkanı, halktan şu aşamada evlerine geri dönmemelerini istedi. Gerekçe bölgede elektriklerin kesik olması ve kısa vadede sorunun çözülmesinin beklenmemesi.

Ida Kasırgası, 16 yıl önce bölgede bin 800 kişinin ölümüne neden olan Katrina Kasırgası’yla aynı tarihte New Orleans’ı vurdu. Kategori 4 seviyesine ulaşan fırtınada anlık rüzgarlar zaman zaman saatte 240 killometreye kadar çıktı. Bu defa can kaybı sayısı çok az olsada bölgenin elektrik altyapısı fırtına nedeniyle çok ağır hasar gördü.

New Orleans ve komşu eyalet Mississipi’de bir milyondan fazla hanenin elektriksiz kaldığı belirtiliyor. Bölgedeki 8 ana dağıtım hatlarının tamamının zarar gördüğü ifade ediliyor. Dev enerji nakil kulelerinden birinin Mississipi nehrine devrildiği haber verildi.

Yetkililer mevcut arızaların giderilip bölgeye yeniden elektrik verilmesinin haftalar sürebileceğini söylüyorlar. Bölgede bu hafta beklenen yüksek sıcaklıkların da çalışmaları olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor.

En az 3 kişinin hayatını kaybettiği fırtına sonrası kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Evlerinde mahsur kalanlara yardım ulaştırılmaya çalışılıyor. ABD Başkanı Joe Biden, yardım ekipleriyle birlikte görevlendirilen 5 bin Ulusal Muhafız’ın da olduğunu söyledi.

Fırtına ve yağışalrdan etkilenen bölgelerde iletişimde de sorunlar yaşanıyor. Federal hükümetin yaptığı girişimle bölgede tüm cep telefonu operatörleri ortak faaliyet gösteriyor. Telefon çeken bir bölgede abonenin hangi firmadan olduğuna bakılmaksızın hat sağlanıyor ve arama yapılmasına imkan tanınıyor.

Ida karaya ulaşmasının ardından tropic fırtına seviyesine inse de getirdiği yağışlar geniş bir bölgede etkili olmaya devam ediyor.

Yağışların Çarşamba günü başkent Washington’a kadar ulaşması bekleniyor.

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