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Kasırganın Vurduğu Louisiana’da Enkaz Kaldırma Çalışmaları

30.08.2020 19:54 | Son Güncelleme

ABD’nin güneyinde Teksas ve Louisiana eyaletlerini vuran Laura Kasırgası’nın ardından bölge sakinleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı

Kasırganın Vurduğu Louisiana’da Enkaz Kaldırma Çalışmaları

ABD’nin güneyinde Teksas ve Louisiana eyaletlerini vuran Laura Kasırgası’nın ardından bölge sakinleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Louisiana’nın güneybatısında halk yıkılan çatıları, sökülen ağaçları ve devrilen elektrik direklerini kaldırarak yaşadıkları bölgeleri temizlemeye çalışıyor.

ABD’de kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.

Ölenlerin yarısının güvenli olmayan jeneratörler nedeniyle zehirlendikleri açıklandı. Cumartesi günü 14 olan ölü sayısı son olarak 80 ve 84 yaşında iki kişinin benzer şekilde zehirlenmesinin ardından 16’ya çıktı.

Louisiana Valisi John Bel Edwards Laura Kasırgası’nın eyaleti şimdiye dek vuran en şiddetli kasırga olduğunu söyledi. Laura, eyaleti 15 yıl önce vuran en güçlü kasırga olan Katrina’dan bile daha güçlüydü.

Yetkililer altyapıdaki hasar nedeniyle haftalar boyunca bölge sakinlerine su ve elektrik sağlanamayacağı uyarısında bulundu. Kasırga nedeniyle yollar kapandı, çatılar uçtu, binaların duvarları yıkıldı.

Kasırganın en şiddetli vurduğu yer olan Lake Charles kentindeki Westlake klor fabrikasında da yangın çıktı. Fabrikanın etrafında 1,6 kilometrelik alanda halka evlerinden çıkmamaları ya da sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı.

Yüzme havuzları için kimyasal temizlik maddesi üreten fabrikadaki ilk yangın kasırganın hemen ardından söndürülmüş, ancak gökyüzüne siyah dumanların yayılmasına engel olunamamıştı.

Yangın nedeniyle sanayi bölgesinin yakınlarında yaşayanların kapılarını ve pencerelerini kapatarak evlerinden çıkmamaları gerekiyor. Elektriklerin olmadığı ve klimaların çalışmadığı bu sıcak yaz günlerinde kasırganın ardından yangın da halkı zor durumda bıraktı.

80 bin kişinin yaşadığı Lake Charles kentinde Ulusal Muhafızlar Pazar günü kasırgadan etkilenenlere çatılarını kapatmaları için branda dağıtmaya başladı.

Su ve elektrik sağlanamadığı için kritik durumdaki hastalar bölgedeki hastanelerden tahliye edildi. Lake Charles Memorial Hastanesi’ndeki 19 bebek de eyaletteki diğer hastanelere gönderildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesindeki bebeklerse kasırgadan önce başka güvenli hastanelere taşınmıştı.

Louisiana ve Texas’ı vurmadan önce Laura kasırgası Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’nde 20’den fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.

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