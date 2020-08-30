Kasırganın Vurduğu Louisiana’da Enkaz Kaldırma Çalışmaları

ABD’nin güneyinde Teksas ve Louisiana eyaletlerini vuran Laura Kasırgası’nın ardından bölge sakinleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Louisiana’nın güneybatısında halk yıkılan çatıları, sökülen ağaçları ve devrilen elektrik direklerini kaldırarak yaşadıkları bölgeleri temizlemeye çalışıyor.

ABD’de kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.

Ölenlerin yarısının güvenli olmayan jeneratörler nedeniyle zehirlendikleri açıklandı. Cumartesi günü 14 olan ölü sayısı son olarak 80 ve 84 yaşında iki kişinin benzer şekilde zehirlenmesinin ardından 16’ya çıktı.

Louisiana Valisi John Bel Edwards Laura Kasırgası’nın eyaleti şimdiye dek vuran en şiddetli kasırga olduğunu söyledi. Laura, eyaleti 15 yıl önce vuran en güçlü kasırga olan Katrina’dan bile daha güçlüydü.

Yetkililer altyapıdaki hasar nedeniyle haftalar boyunca bölge sakinlerine su ve elektrik sağlanamayacağı uyarısında bulundu. Kasırga nedeniyle yollar kapandı, çatılar uçtu, binaların duvarları yıkıldı.

Kasırganın en şiddetli vurduğu yer olan Lake Charles kentindeki Westlake klor fabrikasında da yangın çıktı. Fabrikanın etrafında 1,6 kilometrelik alanda halka evlerinden çıkmamaları ya da sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı.