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Kasırganın vurduğu Mozambik havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:25 | Son Güncelleme

Birçok kişinin hayatını kaybetmesine birçok kişinin de yaralamasına neden olan Kenneth Kasırgası’nın vurduğu Mozambik havadan görüntülendi.Doğu Afrika ülkesi Mozambik’te 38 kişinin hayatını kaybetmesine 39 kişinin yaralanmasına neden olan Kenneth Kasırgası’nın yıkımı görüntülendi.

Birçok kişinin hayatını kaybetmesine birçok kişinin de yaralamasına neden olan Kenneth Kasırgası’nın vurduğu Mozambik havadan görüntülendi.
Doğu Afrika ülkesi Mozambik’te 38 kişinin hayatını kaybetmesine 39 kişinin yaralanmasına neden olan Kenneth Kasırgası’nın yıkımı görüntülendi. Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına birçok evi yerle bir etti. Birçok yerde de sel baskınlarına neden oldu. Yetkililer, Cabo Delgado Bölgesi’nde 38 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ulusal Afet Yönetimi Enstitüsü (INGC) yetkilileri, yaklaşık 35 bin ev ve 31 bin hektarlık alanın tahrip olduğunu açıkladı. Bölgede şiddetli yağmur tehlikesinin bulunduğu aktarılırken kötü hava koşullarının yardım malzemelerinin ulaşımını aksattığı belirtildi.

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