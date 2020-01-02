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  4. Kasiyer kıza poşeti fırlatıp, “5’e kadar sayacağım” dedi.

Kasiyer kıza poşeti fırlatıp, “5’e kadar sayacağım” dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesindeki zincir market mağazasında silahlı soygun girişimi yaşandı.

Antalya’nın Kemer ilçesindeki zincir market mağazasında silahlı soygun girişimi yaşandı. Mağaza çalışanlarının soğukkanlılığı ile başarısız olan soygun girişimi, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta Kemer’in Göynük Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapanış saatine dakikalar kala içeriye giren başı bereli, yüzü kaşkolla örtülü 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen şüpheli, aniden silahını çekip kasiyer kıza doğrultarak elindeki poşeti fırlattı ve “Çabuk paraları doldur” dedi. Soyguncuyu görünce kasayı aniden kapatan kasiyer, silahın karşısında olmasına rağmen “Kasayı kapattım” diyerek soğukkanlı şekilde beklerken, şüpheli diğer mağaza çalışanlarına da silah doğrultarak, “Çabuk olun, 5’e kadar sayacağım, sonra sıkacağım” diye bağırdı. Mağaza çalışanlarının istediğini yapmaması üzerine bir eliyle silahını doğrultup diğer elinin parmaklarıyla göstererek saymaya başlayan şüpheli, kasalardan birindeki iç hat çalınca duraksadı. Orada bulunan bir çalışanın telefonu açarak karşısındaki kişiye, iddiaya göre “Sıkıntılı bir durum var” demesi üzerine şüpheli, koşarak mağazayı terk etti.
Şüpheli para alamadan mağazayı terk ettikten sonra, olay yerine çok sayıda jandarma ekibi gelerek araştırmaya başladı. Mağazanın güvenlik kameraları ve kaçmış olduğu güzergah üzerinde bulunan resmi ve özel kuruluşların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, mahalleyi karış karış aramaya başladı.
Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde, marketin kapanma hazırlıklarını yapan personelin dışarıdaki ürünleri mağaza içine aldıkları sırada şüphelinin girişi, özellikle donmuş gıda reyonunda oyalanırken ürünleri dikkatle incelemesi yer alıyor.
Soyguncunun silahını çekerek kasaya yaklaşma görüntülerinde ise o sırada kasayı kapatmaya hazırlanan kasiyer kızın, elindekini içine atarak kasanın kapağını aniden kapatması dikkat çekiyor. Görüntüler, silahını kasiyer kıza ve diğer çalışanlara doğrultan şüphelinin eliyle işaret ederek saymaya başlaması ve çalan telefona bir erkek çalışanın cevap vermesinden sonra marketi hızla terk etmesiyle sona eriyor.
Soygun şüphelisinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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