HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kasiyeri oyaladı 10 bin lirayla kaçtı

Kasiyeri oyaladı 10 bin lirayla kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 09:54 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta müşteri gibi davranarak girdiği tekel bayisinden 10 bin lira çalan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı.Olay dün 12:00 sıralarında Saadetdere Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’ndeki bir tekel bayisinde meydana geldi.

Esenyurt’ta müşteri gibi davranarak girdiği tekel bayisinden 10 bin lira çalan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay dün 12:00 sıralarında Saadetdere Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’ndeki bir tekel bayisinde meydana geldi. Tekel bayisine giren zanlı, alışveriş yapma bahanesiyle içeride dolaşmaya başladı. İşletmeci Yazgülü Ercan’ın bulunduğu kasaya doğru yönelen zanlı, kasiyeri oyalayarak toptancılara verilmek üzere kasanın altına konulan 10 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj
En Çok Okunan Haberler
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Bir elinde bıçak bir elinde kitapla intihar girişimi
Bir elinde bıçak bir elinde kitapla intihar girişimi
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diğer Haberler
İzmir'de bir kişi daha sahte alkolden hayatını kaybetti
İzmir'de bir kişi daha sahte alkolden hayatını kaybetti
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
Burada hepsi parayla: Adres sormak 1 lira, dert anlatmak 50 lira
Burada hepsi parayla: Adres sormak 1 lira, dert anlatmak 50 lira
Meteorolojiden birçok il için sağanak yağış uyarısı
Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı
İzmir'de acı olay... Bisikletle kaza yapan Güner, 12 gün sonra hayatını kaybetti
Acı olay... Kazadan 12 gün sonra hayatını kaybetti
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki: Tweeti silip açıklama yaptı
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.