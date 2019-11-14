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Kasiyeri şaşırttı, iki defa para üstü aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 22:55 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir marketten alışveriş yaptıktan sonra tırnakçılık yöntemiyle kasiyerden iki kez para üstü alan kişi, güvenlik kamerasına yakalandı.

Kasiyeri şaşırttı, iki defa para üstü aldı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir marketten alışveriş yaptıktan sonra tırnakçılık yöntemiyle kasiyerden iki kez para üstü alan kişi, güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, Nazilli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markette alış-veriş yaptan bir kişi, kasaya geldi. Parayı ödedikten sonra ilginç davranışlarda bulunan çeşitli sorular sorduğu kasiyerde iki kez para üstü alan kişi, marketten ayrıldı. Tırnakçılık olarak adlandırılan bu yöntimin ardından şüphelenen market çalışanları güvenlik kamerasını izlediklerinde durumun farkına vardı ve polise ihbarda bulundu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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