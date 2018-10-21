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KASK HAYAT KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 09:43 | Son Güncelleme

  Kadıköy D-100 karayolunda önce polis otosuna daha sonra da başka bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ve yanında kız arkadaşı, başlarında bulunan kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer motor sürücüleri yaparken,kaza yerinde ufak çaplı başka bir kaza daha meydana geldi.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA)
Kadıköy D-100 karayolunda önce polis otosuna daha sonra da başka bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ve yanında kız arkadaşı, başlarında bulunan kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer motor sürücüleri yaparken,kaza yerinde ufak çaplı başka bir kaza daha meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kaza D-100 karayolu Göztepe mevkii Harem istikametinde meydana geldi. İddialara göre Eyüp Çiçek’in kullandığı 34 FF 5836 motosiklet önce bir polis otosuna ardından seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yanındaki kız arkadaşı yola savruldu. Motordan düşerek sürüklenen sürücü ve kız arkadaşı taktıkları kask sayesinde kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

İLK MÜDAHALEYİ MOTORCULAR YAPTI
Kazayı gören trafikteki diğer motosiklet sürücüleri yaralıların hemen yardıma koştu.Yaralılara ilk müdahaleyi yapan motorcular polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KAZA YERİNDE BAŞKA BİR KAZA YAŞANDI
Ambulans beklendiği sırada kaza yerinde maddi hasarlı başka bir kaza daha meydana geldi. Motosiklete hafif şeklide çarpan otomobil sürücüsü aracından indi. Bu sırada araç hareket edip ilerlemeye başlayınca kısa süreli bir panik yaşandı.Sürücü hemen frene basarak aracını durdurmayı başardı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Polisin kaza ile ilgli soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Yaralıların yerdeki görüntüsü
-Bir yaralının sedye ile ambulansa taşınması
-Kazaya karışan motor ve diğer araçların görüntüsü
-Görgü tanığı ve araç sürücüsü ile röp
-Yardıma gelen diğer motosiklet sürücülerinden görüntü
-Maddi hasarlı bir kazanın yaşanması
-Kazaya karışan otomobilin sürücüsüz ilerlemesi
-Sürücünün frene basarak aracı durdurması
-Diğer yaralının ambulansa konması
-Trafikten görünü
-Genel ve detay görüntüler

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