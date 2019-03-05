HABER

Kask hayatını kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 09:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde minibüsle motosiklet çarpıştı.

Kask hayatını kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde minibüsle motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, başına taktığı kaskın ölümden kurtardığı ortayaçıktı.
Edinilen bilgiye göre; Alanyurt istikametinden İnegöl ilçe merkezine seyreden Haydar K. yönetimindeki 16 CER 06 plakalı minibüs, Bursa istikametine doğru dönmek istediği sırada aynı istikametten gelen Halil G.’nin kullandığı 16 KRG 53 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletle birlikte yerde sürüklenen sürücü yaralandı.
Taktığı kask sonucu kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu, kazayla alakalı tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kask hayatını kurtardı

Kask hayatını kurtardı

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Çete lideri, benzerinin kimliğini kullanarak kalp ameliyatı bile olmuşÇete lideri, benzerinin kimliğini kullanarak kalp ameliyatı bile olmuş
Çete lideri çaldığı kimlikle kalp ameliyatı oldu, sevgilisini bile dolandırdıÇete lideri çaldığı kimlikle kalp ameliyatı oldu, sevgilisini bile dolandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

İran'dan tehdit gibi açıklama!

İran'dan tehdit gibi açıklama!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.