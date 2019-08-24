HABER

Kask hayatını kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 21:16 | Son Güncelleme

Çankırı’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün taktığı kask hayatını kurtardı.Edinilen bilgilere göre, Ankara-Çankırı yolunda trafik kazası meydana geldi.

Çankırı’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün taktığı kask hayatını kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-Çankırı yolunda trafik kazası meydana geldi. 18 BH 794 plakalı motosiklet sürücüsü E.E. yan yoldan anayola bağlanmak için yola çıktı. O esnada 18 AC 406 plakalı otomobil sürücüsü Ö.O. Çankırı-Ankara yolunda seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen E.E. taktığı kask sayesinde hafifi yaralı olarak kazayı atlattı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü E.E.’nin tedavisini yaptıktan sonra Çankırı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı
Keşan'da orman yangını (3)Keşan'da orman yangını (3)
Balık avlarken oltası elektrik akımına kapılıp öldüBalık avlarken oltası elektrik akımına kapılıp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.