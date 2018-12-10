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Kask kamerası her şeyi kaydetti! Karı-koca bir olup motorcuya böyle saldırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2018 01:58 | Son Güncelleme

Şişli'de, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen otomobilin sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Kaza sonrası yaşanan tartışmanın ardından sürücü, motosikletliye coplu saldırıda bulundu. Sürücünün araçtan inen eşi de kavgaya dahil olup motosikletliye saldırıp motosiklete tekmeler savurdu. Olay anı motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Perşembe akşamı Şişli’de meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen 34 GK 3391 plakalı aracın sürücüsü, yolun karşısına geçerken çarptığı motosikletin sürücüsü Çetin Çöne ile tartıştı. Adı öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, aracından inerek küfürler savurduğu motosiklet sürücüsü Çetin Çöne’ye copla saldırdı. Yanında bulunan eşi de araçtan inerek Çöne’ye saldırıp motosikletine tekmeler savurdu. Çevredeki vatandaşlar, karı-kocayı kavgadan zor aldı.

OLAY ANI KASK KAMERASINDA

Tüm yaşananlar motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçtiği görülen otomobilin sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı motosikletin sürücüsüne küfürler savurduğu, ardından aracından inerek coplu saldırıda bulunduğu görülüyor. Otomobil sürücüsünün eşi de araçtan inerek motosikletliye saldırıp motosikletine tekmeler savuruyor. Çevredeki vatandaşlar da karı-kocayı zor zapt ettiği görülüyor. (DHA)

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