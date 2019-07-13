Kask sayesinde hayatı kurtuldu

Antalya'da otomobilin arka lastiği üzerinden geçen motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Antalya'da "Hayatıma kastım yok, kaskım var" projesinin tanıtımından bir gün sonra motosiklet kazası meydana geldi.

Karacaoğlan Parkı Emrah Caddesi'nde bir otomobil aniden kavşaktan dönünce, motosiklet sürücüsü araca çarpmamak için motosikletini yatırarak ilerlemeye çalıştı.

Bu sırada otomobilin arka lastiği, sürücünün başının üzerinden geçti. Sürücü, başında kaskı olduğu için kazayı yara almadan ufak sıyrıklarla atlattı.

Kentte polis ve jandarma ekiplerince kask denetimlerinin sürdürüleceği bildirildi.

