HABER

Kask takmayan motosikletli, kazada öldü (Tekrar)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 10:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, devrilen motosikletinden yere düşerek metrelerce sürüklenen kasksız sürücü Serdar Cerit (24) yaşamını yitirdi.

Faruk ÇARK/ BEYDAĞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Beydağ ilçesinde, devrilen motosikletinden yere düşerek metrelerce sürüklenen kasksız sürücü Serdar Cerit (24) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Beyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz Serdar Cerit, kullandığı 35 BA 727 motosikletin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Metrelerce sürüklenen Cerit, kanlar içinde yerde kaldı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Serdar Cerit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cerit'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Kast takmayan motosikletli, kazada öldüKast takmayan motosikletli, kazada öldü
Aksaray'da FETÖ operasyonu; eski 5 asker gözaltındaAksaray'da FETÖ operasyonu; eski 5 asker gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Meteoroloji uyarmıştı! Şehir beyaza büründü

Meteoroloji uyarmıştı! Şehir beyaza büründü

Muharrem İnce'den İstanbul adaylığı açıklaması!

Muharrem İnce'den İstanbul adaylığı açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de genç kıza iğrenç teklif!

Taksim'de genç kıza iğrenç teklif!

Akılalmaz olay! Drone ile korkutup öyle bir şey yaptılar ki...

Akılalmaz olay! Drone ile korkutup öyle bir şey yaptılar ki...

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var

Her gören maket sanıyor

Her gören maket sanıyor

Şarjda bırakılan cep telefonu bomba gibi patladı

Şarjda bırakılan cep telefonu bomba gibi patladı

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.