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KASKINI VERDİĞİ NİŞANLISI MOTOSİKLET KAZASINDAN KURTULDU, KENDİSİ HAYATINI KAYBETTİ 

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 09:43 | Son Güncelleme

İZMİT'te, bir temizlik aracına arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Uğur Türkyılmaz (31) yaşamını yitirirken, kaskını verdiği nişanlısı Serpil Ateş (26) kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

İZMİT'te, bir temizlik aracına arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Uğur Türkyılmaz (31) yaşamını yitirirken, kaskını verdiği nişanlısı Serpil Ateş (26) kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, gece saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi D-100 Kuzey Yanyol üzerinde meydana geldi. Uğur Türkyılmaz idaresindeki 41 AH 138 plakalı motosiklet, yolun sol şeridinde düşük hızda çalışma yapan Ahmet Balkan idaresindeki 34 ST 5945 plakalı yol temizlik aracına arkadan çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, motosiklet sürücüsü Uğur Türkyılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sırasında motosiklette bulunan Türkyılmaz'ın nişanlısı Serpil Ateş ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Uğur Türkyılmaz'ın kendi kaskını nişanlısı Serpil Ateş'e vererek motosikleti kasksız bir şekilde kullandığı belirlendi.

Hayatını kaybeden Uğur Türkyılmaz'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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