HABER

Kasklı gaspçı Tokat’ta kuyumcu soydu, Amasya’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 16:22 | Son Güncelleme

Tokat’ın Zile ilçesinde motosiklet kaskı takan şüpheli, sahte saatli bomba düzeneği ve silahla ile tehdit ettiği kuyumcudan çaldığı bilezikleri Amasya’da bozdurmak isterken kıskıvrak yakalandı.Alınan bilgiye göre Zile ilçesinde Adnan Menderes Caddesi’nde, motosikletle kuyumcu dükkanının önüne gelen şüpheli C.S.

Kasklı gaspçı Tokat’ta kuyumcu soydu, Amasya’da yakalandı

Tokat’ın Zile ilçesinde motosiklet kaskı takan şüpheli, sahte saatli bomba düzeneği ve silahla ile tehdit ettiği kuyumcudan çaldığı bilezikleri Amasya’da bozdurmak isterken kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgiye göre Zile ilçesinde Adnan Menderes Caddesi’nde, motosikletle kuyumcu dükkanının önüne gelen şüpheli C.S. (36), başındaki kaskla içeri girdi. Üzerinde saat olan sahte dinamiti masaya koyan zanlı, çalışanlara silah doğrultup altınları istedi. Aldığı altınlarla kaçan C.S. Amasya’da bilezikleri bozdurmak isterken Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinden 27 bin 315 TL para ve 28 adet altın bilezik çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemeleri tamamlanan şüpheli C.S., Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerine teslim edildi.

Kasklı gaspçı Tokat’ta kuyumcu soydu, Amasya’da yakalandı

Kasklı gaspçı Tokat’ta kuyumcu soydu, Amasya’da yakalandı

Kasklı gaspçı Tokat’ta kuyumcu soydu, Amasya’da yakalandı

Kasklı gaspçı Tokat’ta kuyumcu soydu, Amasya’da yakalandı

Antalya'da yüzme havuzu şoku!100 kişi hastanelik oldu Antalya'da yüzme havuzu şoku!100 kişi hastanelik oldu
Lise öğrencisi Murat’ın cesedi bulunduLise öğrencisi Murat’ın cesedi bulundu
Evi saran alevleri, itfaiye söndürdüEvi saran alevleri, itfaiye söndürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Yeni banka kuruldu

Yeni banka kuruldu

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.