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Kasklı sürücü yaralandı, kasksız arkadaşı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 11:57 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, devrilerek, sürüklendi.

Kasklı sürücü yaralandı, kasksız arkadaşı öldü

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, devrilerek, sürüklendi. Kazada başında kaskı olan motosikletli Emircan Sağır (16) yaralanırken, arkasındaki kasksız arkadaşı Yağız Toprak Öz (17) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında, Datça- Marmaris yolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Emircan Sağır (16) yönetimindeki 48 J 1668 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkıp, devrilerek, sürüklendi. Kazada motosikletli Sağır ile arkasındaki arkadaşı Yağız Toprak Öz (17) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yağız Toprak Öz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Emircan Sağır'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kazada yaşamını yitiren Yağız Toprak Öz'ün kasksız olduğu, Emircan Sağır'ın da başında kask bulunduğu belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kasklı sürücü yaralandı, kasksız arkadaşı öldüKasklı sürücü yaralandı, kasksız arkadaşı öldüKasklı sürücü yaralandı, kasksız arkadaşı öldüKasklı sürücü yaralandı, kasksız arkadaşı öldü

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