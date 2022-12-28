Kasko ekran kırılmasını karşılar mı? Telefon kaskosu neleri kapsar?

Teknoloji hızla gelişirken insanların hayatında yeni istekler, ihtiyaçlar ve zorunluluklar ortaya çıkar. Bunların en başında kullanılan telefonun korunması ve benzer ihtiyaçları gelir. Telefon kaskosu da bu sebeple ortaya çıkan bir sigorta çeşididir. Cep telefonlarının başına gelebilecek çeşitli hasarları, sigorta poliçesinde belirtilen teminatlar kapsamında koruma altına alan bir sigorta türüdür.

Telefon kaskosu nedir?

Tüm kasko çeşitlerinde olduğu gibi cep telefonu kaskosunda da çeşitli poliçeler mevcuttur. Bunlar kişinin ihtiyaç duyduğu hizmete ve bütçesine göre seçilebilir. Genellikle 1 yıl koruma kapsamı olur ve isteğe göre yenilenebilir. Cep telefonu kaskosu yaptırmanın genel avantajları şu şekildedir:

Garantisi dâhil olmak üzere teknik destek sağlar.

Ücretsiz lojistik destek sağlar.

Ürün tam hasar nedeniyle kullanılamaz hâle gelirse ve değiştirilmesi gerekiyorsa, eşdeğer (yeni veya yenilenmiş) bir cihazla değiştirilir.

Telefon kaskosu, cep telefonlarını garanti kapsamı dışında da daha geniş kapsamlı korur. GSM operatörü, telefon sigorta şirketler, telefonun satın alındığı firma, genel sigorta şirketleri ve teknoloji ürünleri satan şirketler gibi yerlerde telefon kaskosu yapılabilir.

Kasko ekran kırılmasını karşılar mı?

Günümüzde birçok insan sosyal ve iş hayatını, bankacılık ve fatura gibi finansal işlemlerini telefon kullanarak yürütüyor. Bundan dolayı cep telefonları birçok insanın hayatında vazgeçilmez bir araç hâline geldi. Herhangi bir kaza ve bozulma durumunda telefonsuz kalmak, günlük hayattaki işlerin aksamasına ve iletişimin kesilmesine yol açabilir. Bu sebeple günlük hayatın pek çok faaliyetinde yer alan bu cihazların korunması ve tamiri de oldukça önemlidir.

Telefon kaskosu temel olarak telefon garanti kapsamlarının dışında gerçekleşen hasar ve kazalarda devreye girer. Telefonların garanti kapsamı üretim hatası dolayısıyla gerçekleşen arızaları kapsar. Darbe sonucu telefon ekranında yaşanan hasar, hoparlörden ses gelmemesi, şarj varken telefonun kapanması gibi durumları garanti karşılar. Bunun yanı sıra ekranın kırılması, çalınması, suya düşmesi gibi kullanıcı hatası sonucunda ortaya çıkan arızalar garanti kapsamı dışındadır ve bu arızalar kaskoyla karşılanır. Kasko ekran kırılmasını karşılayabilir. "Kaza sonucu alınan hasar teminatı" kapsamında su dökülmesi, ekran kırılması gibi durumlar kasko tarafından karşılanır.

Telefon kaskosu neleri kapsar?

Pahalı ürünler olan telefonların satış politikalarında yer alan cihaz garantileri belirli bir süreyi kapsar. Telefon garantisi, kullanıcıdan kaynaklanan hasar ve bozulmaları karşılamaz. Bu sebeple tamir gerektiren herhangi bir durumda yüksek fiyatlar söz konusu olabilir. Ancak özel olarak yapılan telefon kaskoları, cihazları kapsamlı bir koruma altına alarak cihaz garantisi bittikten sonra da kaza ve bozulmalara karşı korumuş olur. Telefon kaskosu aşağıdaki durumlardan kaynaklanan hasarları kapsar:

Kaza

Çarpma, düşme, kırılma

Yüksek elektrik gerilimi, kısa devre

Kapalı mekanda gerçekleşen hırsızlık, gasp

Telefonun sıvıyla teması

Deprem dışındaki doğal afetler

Yıldırım, yangın veya dumandan kaynaklanan hasarlar.



