HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Kasko ekran kırılmasını karşılar mı? Telefon kaskosu neleri kapsar?

Kasko ekran kırılmasını karşılar mı? Telefon kaskosu neleri kapsar?

27.12.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herhangi bir kaza sonucunda telefonun alacağı hasarlara karşı kullanılan telefon kılıfı, kırılmaz cam gibi önlemler yeterli olmayabilir. Bu kazalar sonucunda cihaz temsilcisinin sunduğu garanti hizmeti her zaman geçerli olmaz. Garanti kapsamında olmayan arıza ve kırılmalar sonucunda telefon kasko devreye girer. Kasko sigortası sadece arabalar için değil aynı zamanda telefonlar için de yaptırılabilir. Peki, telefon kaskosu neleri kapsar, ekran kırılmasını karşılar mı?

Kasko ekran kırılmasını karşılar mı? Telefon kaskosu neleri kapsar?

Teknoloji hızla gelişirken insanların hayatında yeni istekler, ihtiyaçlar ve zorunluluklar ortaya çıkar. Bunların en başında kullanılan telefonun korunması ve benzer ihtiyaçları gelir. Telefon kaskosu da bu sebeple ortaya çıkan bir sigorta çeşididir. Cep telefonlarının başına gelebilecek çeşitli hasarları, sigorta poliçesinde belirtilen teminatlar kapsamında koruma altına alan bir sigorta türüdür.

Telefon kaskosu nedir?

Tüm kasko çeşitlerinde olduğu gibi cep telefonu kaskosunda da çeşitli poliçeler mevcuttur. Bunlar kişinin ihtiyaç duyduğu hizmete ve bütçesine göre seçilebilir. Genellikle 1 yıl koruma kapsamı olur ve isteğe göre yenilenebilir. Cep telefonu kaskosu yaptırmanın genel avantajları şu şekildedir:

  • Garantisi dâhil olmak üzere teknik destek sağlar.
  • Ücretsiz lojistik destek sağlar.
  • Ürün tam hasar nedeniyle kullanılamaz hâle gelirse ve değiştirilmesi gerekiyorsa, eşdeğer (yeni veya yenilenmiş) bir cihazla değiştirilir.

Telefon kaskosu, cep telefonlarını garanti kapsamı dışında da daha geniş kapsamlı korur. GSM operatörü, telefon sigorta şirketler, telefonun satın alındığı firma, genel sigorta şirketleri ve teknoloji ürünleri satan şirketler gibi yerlerde telefon kaskosu yapılabilir.

Kasko ekran kırılmasını karşılar mı?

Günümüzde birçok insan sosyal ve iş hayatını, bankacılık ve fatura gibi finansal işlemlerini telefon kullanarak yürütüyor. Bundan dolayı cep telefonları birçok insanın hayatında vazgeçilmez bir araç hâline geldi. Herhangi bir kaza ve bozulma durumunda telefonsuz kalmak, günlük hayattaki işlerin aksamasına ve iletişimin kesilmesine yol açabilir. Bu sebeple günlük hayatın pek çok faaliyetinde yer alan bu cihazların korunması ve tamiri de oldukça önemlidir.

Telefon kaskosu temel olarak telefon garanti kapsamlarının dışında gerçekleşen hasar ve kazalarda devreye girer. Telefonların garanti kapsamı üretim hatası dolayısıyla gerçekleşen arızaları kapsar. Darbe sonucu telefon ekranında yaşanan hasar, hoparlörden ses gelmemesi, şarj varken telefonun kapanması gibi durumları garanti karşılar. Bunun yanı sıra ekranın kırılması, çalınması, suya düşmesi gibi kullanıcı hatası sonucunda ortaya çıkan arızalar garanti kapsamı dışındadır ve bu arızalar kaskoyla karşılanır. Kasko ekran kırılmasını karşılayabilir. "Kaza sonucu alınan hasar teminatı" kapsamında su dökülmesi, ekran kırılması gibi durumlar kasko tarafından karşılanır.

Telefon kaskosu neleri kapsar?

Pahalı ürünler olan telefonların satış politikalarında yer alan cihaz garantileri belirli bir süreyi kapsar. Telefon garantisi, kullanıcıdan kaynaklanan hasar ve bozulmaları karşılamaz. Bu sebeple tamir gerektiren herhangi bir durumda yüksek fiyatlar söz konusu olabilir. Ancak özel olarak yapılan telefon kaskoları, cihazları kapsamlı bir koruma altına alarak cihaz garantisi bittikten sonra da kaza ve bozulmalara karşı korumuş olur. Telefon kaskosu aşağıdaki durumlardan kaynaklanan hasarları kapsar:

  • Kaza
  • Çarpma, düşme, kırılma
  • Yüksek elektrik gerilimi, kısa devre
  • Kapalı mekanda gerçekleşen hırsızlık, gasp
  • Telefonun sıvıyla teması
  • Deprem dışındaki doğal afetler
  • Yıldırım, yangın veya dumandan kaynaklanan hasarlar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Seyir halindeki araçtan sarktı başka araca saldırdıSeyir halindeki araçtan sarktı başka araca saldırdı
Nevşin Mengü'den çok konuşulacak Meral Akşener iddiasıNevşin Mengü'den çok konuşulacak Meral Akşener iddiası
Anahtar Kelimeler:
telefon ekranı telefon kaskosu

En Çok Okunan Haberler

İç çamaşırsız pozuyla hayran bıraktı

İç çamaşırsız pozuyla hayran bıraktı

Davutoğlu, Bahçeli için o sözleri kullanınca sunucu araya girdi

Davutoğlu, Bahçeli için o sözleri kullanınca sunucu araya girdi

Bağıra bağıra... Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu!

Bağıra bağıra... Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu!

Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...

Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...

Sahte diploma skandalı: Yıllarca hastanede maaşlı çalışmış!

Sahte diploma skandalı: Yıllarca hastanede maaşlı çalışmış!

2022'nin son anketinde zirvede yer alan isim dikkat çekti

2022'nin son anketinde zirvede yer alan isim dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.