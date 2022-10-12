Kasko hangi araçlara yapılır? Hangi model ve yaştaki araçlar kaskoya uygundur?

Kasko, trafik sigortası kadar önemli olduğu için hasar masrafları açısından yaptırılmasında büyük yarar vardır. Aracınıza kasko yaptırdığınızda hem kendinizi hem de bütçenizi koruma altına alabilirsiniz. Aracınızda ortaya çıkan bir durum karşısında kasko sayesinde zor durumda kalmazsınız. Araçlarda yaşanabilecek en büyük sorunlardan biri trafik kazalarıdır. Sel, deprem, hırsızlık ya da yangın gibi durumlarda da araç masraflarını karşılayan kasko, bütçenizi koruma altına alıyor. Kasko motorlu, motorsuz, iş ve uzun araç gibi birçok araca yapılabilen bir hasar karşılama sigortasıdır.

Kasko hangi araçlara yapılır?

Motorlu araçlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli araçlar gibi araçlara kasko yapılabilir. Araçlar, insan ya da yük taşıyan motorlu araçlar olarak ikiye ayrılır. Bir motor gücüyle değil insan veya hayvan gücüyle çalışan araçlar da motorsuz araç kategorisine girer. Motorlu araçların içinde minibüs, otomobil, tır, çekici, kamyonet ve arazi araçları gibi araçlar yer alır. Bu araçların hepsine kasko yapılabilir. Römorklara da kasko yapılabilir. Kaskonun yapıldığı araçlar genel olarak şu şekildedir:

Römork

Karavan

Minibüs

Otomobil

Tır

Çekici

Kamyonet

Araz araçları

Motorsuz araçlar

Lastik tekerlekli araçlar

İş makineleri

kasko kaç yaşındaki araçlara yapılır?

Kasko yaş sınırı sigorta kapsamında değerlendirme yapmak için kullanılır. Kasko yaş sınırı, sigorta firmalarına göre değişiklik göstermekle birlikte 15 yaş olarak belirlenmiştir. Kasko yaş sınırı Türkiye Sigortalar Birliği tarafından belirlenir. 15 yaş sınırını aşan araçlar kasko sigortasıyla teminat altına alınmaz. Ancak bazı sigorta firmaları özel hizmetler kapsamında 15 yaş üstü araçları kasko kapsamına alabilir.

Kasko hangi model araçlara yapılır?

Kasko yaş sınırı kapsamına giren her model araca kasko yapılabilir. 10 ila 15 yaş arasında olan araçlar firmalara göre yaş sınırında değerlendirilebilir. 15 yaş üstü araçlara özel bir uygulama dışında kasko yapılmaz.

Ağır hasarlı araçlara kasko yapılır mı?

Karşı taraftan kaynaklı hatalar, doğal etkenler, hava koşulları gibi farklı nedenlerle kazalar meydana gelebiliyor. Üstelik araç kullanılamaz hâle gelirse kaza sonrası ortaya çıkan hasar masrafları oldukça yüksek olabiliyor. Ağır hasar kayıtlı araçlarda var olan kaza dışında da kaza geçmişi olduğu için bu süreç çok daha sıkıntılı olabilir. Pert kasko sigortası sayesinde ağır hasarlı araçların, geçmiş hasar kaydını dikkate almaksızın işlemleri yapılır. Kaza sonrası en az %70 oranında hasar alan ve kullanılamaz hâle gelen araçlar ağır hasarlı olarak kabul edilir. Kaza sonrası %70 ve üzeri hasar alan ağır hasarlı araçların onarım masraflarının sigorta rayiç değerine yakın olduğu araçlar için pert araç kaskosu yapılır.



