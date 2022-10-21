Kasko hangi durumlarda ödeme yapmaz? Kaskonun karşılamadığı durumlar nelerdir?

Kasko poliçede belirtilen teminatlar kapsamında sigortalı araçta kaza sonucu yaşanan hasarları karşılar. Kasko poliçe kapsamında olmayan hasarları karşılamaz. Kasko poliçeye ek teminat olarak alınamayan ve gerçekleşmesi hâlinde kaskonun tazminat ödemeyi reddedeceği durumlar da vardır. Kasko poliçesine eklenemeyen ve gerçekleşmesi durumunda kasko teminatının dışında kalan zararlar da bulunur.

Kasko hangi durumlarda ödeme yapmaz?

Sürücünün kaza sırasında alkollü olduğu tespit edilirse kasko sigortası zararı karşılamaz. Aynı şekilde kaza sırasında sürücüde uyuşturucu madde tespit edilirse sigorta şirketi oluşan hasarı karşılamaz. Sigortalı aracı ehliyetsiz kişilerin kullanması, ruhsatta belirtilen araç taşıma limitlerinin aşılması gibi durumlarda da kasko sigortası araçlarda oluşabilecek hasar zararlarını karşılamaz. Kasko teminatının dışında kalan zararlar ve kaskonun karşılamadığı durumlar şu şekildedir:

Savaş, darbe, ihtilal, isyan ve ayaklanma gibi durumların yaşanmasından sonra araçta ortaya çıkabilecek hasarlar

Nükleer yakıtların yanması, nükleer kazlar, nükleer denemeler ya da saldırılar sonucunda araçta oluşabilecek hasarlar

Sürücünün uyuşturucu ya da uyarıcı herhangi bir madde kullanımı sebebiyle yaşadığı kazalarda oluşan hasarlar

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen seviyenin üzerinde alkol kullanmış olan ve alkol kullanımı raporla kanıtlanmış kişilerin karıştığı kazalar

Trafik görevlileri dışında aracın çekilmesi hâlinde araçta yaşanacak hasarlar

Kaskolu aracın ehliyeti olmayan kişiler tarafından kullanımında meydana gelen hasarlar

Sigortalının aracın ruhsatında belirtilen taşıma limitinden daha fazla yük ya da yolcu taşıması sebebiyle ortaya çıkan hasarlar

Aracın periyodik bakım ve onarımının aksatılması sebebiyle araçta yaşanan paslanma, çürüme ve yıpranmadan kaynaklı kazadan sonra kasko işlemleri sırasında bu durum kasko tarafından karşılanmaz.

Aracın mekanik aksamında yaşanan arızalar ile araç lastiğinin patlaması gibi durumlarda ortaya çıkan hasarları karşılamakla yükümlü değildir.

Sigortalı araca sigortalının bilerek zarar vermesin sonucunda oluşan zararlar

Kasko motor arızasını karşılar mı?

Motor arızası durumu yaşandığında bu durumun kasko tarafından karşılanması, kasko şirketi ile yapılan anlaşmaya göre değişiklik gösterir. Özellikle daha uygun fiyatlı dar kasko poliçelerine motor arızası için bir madde eklenmez. Genişletilmiş kasko poliçesinde sıklıkla motor arızasını karşılaması için ek maddelere yer verilir. Özellikle yüksek kilometreli kinci el araç için kasko yapılacaksa poliçeye mutlaka motor arızası maddesi de eklenmelidir.

Kazadan sonra kasko işlemleri nasıldır?

Bir kaza sonrası en kısa sürede hizmet aldığınız kasko şirketine bazı evraklar sunmanız gerekir. Kazadan sonra kasko işlemleri için kaza ayrıntıları, kaza açıklaması, araç bilgileri, sürücü bilgileri, araçtaki hasarın boyutu gibi çeşitli bilgiler istenir. Bundan sonraki aşamada eksper incelemeleri yapılır ve araç hasarı için yapılacak ödemeler belirlenir.



