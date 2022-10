Kasko hasarsızlık kademeleri: Kasko hasarsızlık indirimi kaç basamak?

Sürücüler trafik kurallarına uygun olarak araç kullandığı sürece trafikte yaşanan kaza sayısı azalır. Ancak yine de kaza ihtimali farklı sebeplere de bağlı olarak her zaman vardır. Zorunlu trafik sigortası ve isteğe bağlı yapılan kasko sigortası bu durumlar karşısında araçta oluşabilecek hasarları poliçe ve limitler kapsamında temin eder. Her iki araç sigortasının da poliçe primlerinin belirlenmesinde de hasarsızlık indiriminde rolü büyüktür. Kasko hasarsızlık indirimi 4 basamaktan oluşur ve sürücüler bu basamaklara göre her sene yeniden değerlendirilir.

Kasko hasarsızlık indirimi nedir?

Kasko ve zorunlu trafik sigortası fiyatı hesaplaması sırasında hasarsızlık indirimi göz önünde bulundurulur. Buna göre sürücülerin kaza ve verdikleri hasar geçmişleri incelemeye alınır. Kasko sigortası poliçe yenileme yılı doğrultusunda 4 basamaktan oluştuğu söylenebilir. Buna göre sigorta sahipleri indirim hakkı kazanabilir ya da kaza durumu yaşanmışsa daha fazla prim ödeyebilir. Hasarsızlık indirimi, her sene poliçenin yenilenmesi sırasında güncellenir.

Kasko hasarsızlık indirimi kaç basamak?

Kasko herhangi bir kaza durumunda aracınızdaki hasarları poliçede belirtilen teminatlar ve limitlere göre temin eder. Kasko sigortası basamaklardan ziyade poliçe yenileme yılı doğrultusunda kasko hasarsızlık kademeleri olarak değerlendirilir. Kasko sigortası hasarsızlık indirimi kademeleri şu şekildedir:

Kasko poliçesinin 1. yılı sonunda yenilenmesinde %30 indirim

Kasko poliçesinin 2. yılı sonunda yenilenmesinde %40 indirim

Kasko poliçesinin 3. yılı sonunda yenilenmesinde %50 indirim

Kasko poliçesinin 4. yılı ve sonraki yılların sonunda yenilenmesinde %60 indirim

Kasko hasarsızlık indiriminden nasıl yararlanılır?

En çok karşılaşılan hasarlar karşısında hasarsızlık indiriminden yararlanılacak genel hâller şu şekildedir:

100 rücu hâl: Tüm sigorta şirketleri tarafından hasarsızlığı bozmayan tek durumdur. Sigortalı araç bir kaza yaşadığında sürücüsünün hiçbir kusurunun bulunmaması ve tamamen karşı tarafın kusurlu olduğu hasar durumudur. Bu durum yaşandığında sigorta sahibi sürücü, sigorta şirketinden hasar tazminatı alır. Aynı zamanda poliçesinden doğan indirim hakkı etkilenmez.

Teyp çalınması ve cam kırılması hasarları: Sigorta şirketlerinin bazıları poliçe süresinde yaşanan teyp çalınması ve cam kırılması hasarlarını yılda bir kez olacak şekilde, hasarsızlık indirimini koruyarak karşılar.

Küçük hasarlar: Sigorta şirketlerinin bazıları aracın dış ve iç yüzeyinde yaşanan çizik ve vurma gibi hasarları hasarsızlık indirimi kapsamında değerlendirir. Ancak bu uygulama sadece bazı sigorta şirketleri tarafından yapılan bir uygulamadır.