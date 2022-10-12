Kasko karşı tarafın hasarını karşılar mı? Kasko kimim hasarını öder?

Kasko bir kaza ya da hasar yaşanması hâlinde aracı korumak maksadıyla yapılan sigorta çeşididir. Karşı tarafta oluşan hasarı değil yalnız kendi aracınızdaki masrafları karşılar. Çarpma, aracınıza çarpılma ya da hırsızlık gibi durumlar kasko kapsamındadır. Kasko aracınızı ve bütçenizi hasar kaynaklı masraflara karşı koruma altına alır. Kasko teminatları aracınızı korumak açısından oldukça geniş kapsamlıdır. Aracınız seyir hâlinde ya da park hâlindeyken başka aracın çarpmasıyla hasar alabilir ya da siz bir kazaya karışarak bir araca çarpabilirsiniz. Böyle durumlarda kasko sigortanız zararı karşılar.
Kaskonun karşıladığı zararlar, temel kasko masrafları ve genişletilmiş kargo masrafları olarak oldukça çeşitlidir. Kaskonun karşıladığı ana durumlar şu şekildedir:
Kaskonun karşıladığı ana durumlar dışında çeşitli teminatlar da bulunur. Ana durumlar dışında poliçeye ve bütçeye ek teminatları talebinize göre belirleyebilirsiniz. Kasko teminatları genel olarak şu şekildedir:
Karşı araçta oluşan hasar trafik sigortası limitlerini aşıyorsa İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) teminatı ile kasko sigortası tarafından karşılanabilir. Kasko karşı tarafın hasarını İMM teminatı ile karşılar. Genellikle kasko sadece kendi aracınızın hasar masraflarını öder, karşı tarafın masraflarını ödemez. Karşı aracın hasar masraflarını trafik sigortası temin eder. Trafik sigortasının belli bir limiti vardır. Bu limiti aşan hasar masraflarında trafik sigortası yetersiz kalabilir. Böyle bir durumda kasko, İMM teminatı ile işlem yapar. Trafik sigortasının karşılamada yetersiz kaldığı durumlarda bütçenizi koruma altına almak için kasko sigortanızla ödeme yapabilirsiniz.
Kasko çarpma, araca çarpılması, çalınma ya da yanma gibi durumlarda ana teminatları ile sigortalı aracı maddi olarak koruma altına alan sigortadır. Kısaca kasko, sigortalı aracın hasarlarını karşılar.
Sürücüler, kendi yaşamlarını ve trafikteki diğer sürücü ve yayaların yaşamlarını tehlikeye atmamak için alkol aldıkları zaman kendi araçları ile trafiğe çıkmamalıdır. Alkollü sürücünün kanında 1,00 promilin üzerinde alkol olduğu tespit edilirse araçta oluşan hasarlar kasko tarafından karşılanmaz. Alkollü kazalarda kasko sigortası ödeme yapmaz. Tüm trafik kurallarına uymanızın yanı sıra her an yaşanabilecek elinizde olmayan hasarların önüne geçmek için kasko sigortası yaptırmayı ihmal etmemelisiniz
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