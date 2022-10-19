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Kasko karşı tarafın hasarını karşılar mı? Kasko kimin hasarını öder?

19.10.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracınıza kasko yapıldığında yaşadığınız bir hasar ya da kaza durumunda kasko firması tarafında hasar masrafları temin edilir. Kasko, sigortalı aracın hasar masraflarını karşılar. Karşı aracın masraflarını genellikle karşılamaz.

Kasko karşı tarafın hasarını karşılar mı? Kasko kimin hasarını öder?

İçindekiler

  • Kasko neleri karşılar?
  • Kasko karşı tarafın hasarını karşılar mı?
  • Kasko kimin hasarını öder?
  • Alkollü kazalarda kasko hasarı karşılar mı?

Kasko bir kaza ya da hasar yaşanması hâlinde aracı korumak maksadıyla yapılan sigorta çeşididir. Karşı tarafta oluşan hasarı değil yalnız kendi aracınızdaki masrafları karşılar. Çarpma, aracınıza çarpılma ya da hırsızlık gibi durumlar kasko kapsamındadır. Kasko aracınızı ve bütçenizi hasar kaynaklı masraflara karşı koruma altına alır. Kasko teminatları aracınızı korumak açısından oldukça geniş kapsamlıdır. Aracınız seyir hâlinde ya da park hâlindeyken başka aracın çarpmasıyla hasar alabilir ya da siz bir kazaya karışarak bir araca çarpabilirsiniz. Böyle durumlarda kasko sigortanız zararı karşılar.

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Kasko neleri karşılar?

Kaskonun karşıladığı zararlar, temel kasko masrafları ve genişletilmiş kargo masrafları olarak oldukça çeşitlidir. Kaskonun karşıladığı ana durumlar şu şekildedir:

  • Aracın trafikte ya da park hâlindeyken başka bir aracın çarpmasıyla hasar alması
  • Trafikte motorlu veya motorsuz bir araçla çarpışmasıyla hasar alması
  • Aracın yanması
  • Aracın veya araç parçalarının çalınması

Kaskonun karşıladığı ana durumlar dışında çeşitli teminatlar da bulunur. Ana durumlar dışında poliçeye ve bütçeye ek teminatları talebinize göre belirleyebilirsiniz. Kasko teminatları genel olarak şu şekildedir:

  • Çarpma, çarpışma, düşme, yanma ya da yuvarlanma gibi durumlar
  • Hırsızlık, arabanın asıl anahtarın çalınması sonucu hırsızlık ya da anahtarın kaybolması
  • Kötü niyetli hareketlere maruz kalma, terör
  • Deprem, sel, heyelan
  • Aracın yetkisiz kişilerce çekilmesi
  • Sigara ya da benzeri maddelerin verdiği zararlar
  • Kemirgenlere karşı teminat
  • Kullanım kaybı teminatı
  • Koltuk ferdi kaza ve kilit sistemi teminatı
  • Acil sağlık ambulans hizmetleri
  • Mini onarım hizmetleri
  • Yol yardım hizmetleri
  • İkame araç temin edilmesi
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Kasko karşı tarafın hasarını karşılar mı?

Karşı araçta oluşan hasar trafik sigortası limitlerini aşıyorsa İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) teminatı ile kasko sigortası tarafından karşılanabilir. Kasko karşı tarafın hasarını İMM teminatı ile karşılar. Genellikle kasko sadece kendi aracınızın hasar masraflarını öder, karşı tarafın masraflarını ödemez. Karşı aracın hasar masraflarını trafik sigortası temin eder.

Trafik sigortasının belli bir limiti vardır. Bu limiti aşan hasar masraflarında trafik sigortası yetersiz kalabilir. Böyle bir durumda kasko, İMM teminatı ile işlem yapar. Trafik sigortasının karşılamada yetersiz kaldığı durumlarda bütçenizi koruma altına almak için kasko sigortanızla ödeme yapabilirsiniz.

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Kasko kimin hasarını öder?

Kasko çarpma, araca çarpılması, çalınma ya da yanma gibi durumlarda ana teminatları ile sigortalı aracı maddi olarak koruma altına alan sigortadır. Kısaca kasko, sigortalı aracın hasarlarını karşılar.

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Alkollü kazalarda kasko hasarı karşılar mı?

Sürücüler, kendi yaşamlarını ve trafikteki diğer sürücü ve yayaların yaşamlarını tehlikeye atmamak için alkol aldıkları zaman kendi araçları ile trafiğe çıkmamalıdır. Alkollü sürücünün kanında 1,00 promilin üzerinde alkol olduğu tespit edilirse araçta oluşan hasarlar kasko tarafından karşılanmaz. Alkollü kazalarda kasko sigortası ödeme yapmaz. Tüm trafik kurallarına uymanızın yanı sıra her an yaşanabilecek elinizde olmayan hasarların önüne geçmek için kasko sigortası yaptırmayı ihmal etmemelisiniz

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